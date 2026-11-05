Instruksi Bahlil Larang Ekspor Melalui Negara Transit untuk Maksimalkan Devisa Negara

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengeluarkan instruksi pelarangan ekspor komoditas energi dan mineral melalui negara perantara untuk memastikan penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara.

Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ( AMPI), Zigo Rolanda, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi terbaru Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang melarang ekspor komoditas energi dan mineral melalui negara transit. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa seluruh nilai transaksi ekonomi serta penerimaan negara tercatat secara utuh tanpa adanya celah pengurangan nilai akibat proses perantara.

Instruksi resmi tersebut mensyaratkan agar seluruh pengiriman komoditas sektor energi dan mineral dilakukan secara langsung dari Indonesia ke negara tujuan akhir. Langkah tegas ini mencakup berbagai jenis sumber daya alam strategis, termasuk gas alam cair (LNG) yang selama ini diekspor ke Jepang dan Korea Selatan, serta mineral lainnya yang sebelumnya sering melalui rute distribusi tidak langsung.

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Mekanisme Ekspor Langsung dan Dampak Devisa

Mekanisme baru ini mengubah pola perdagangan global Indonesia dengan memastikan bahwa pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara. Zigo Rolanda menekankan bahwa barang yang dimiliki dan kekayaan alam yang berasal dari Indonesia harus diekspor secara langsung agar nilai ekonominya dapat dinikmati secara maksimal oleh bangsa sendiri.

Penolakan terhadap penggunaan negara perantara bertujuan untuk mengeliminasi potensi kerugian fiskal yang selama ini terjadi akibat struktur perdagangan yang kompleks. Dengan jalur langsung, pemerintah dapat memonitor setiap ton komoditas yang keluar dari wilayah Indonesia secara real-time dan akurat, sehingga laporan keuangan negara menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

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Posisi Zigo Rolanda dan AMPI terhadap Kebijakan Perdagangan

Zigo Rolanda, sebagai ketua umum AMPI, menilai bahwa penggunaan negara perantara selama ini berpotensi mengurangi posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global. Ia berpendapat bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi negara jika manajemen ekspornya dilakukan dengan lebih efisien dan langsung.

Anggota AMPI ini juga mendukung pemberian prioritas kepada pengusaha daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP). Langkah ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha lokal agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam rantai pasok komoditas strategis nasional tanpa terhalang oleh dominasi pihak luar atau perantara asing.

Dampak Nyata terhadap Industri dan Langkah ke Depan

Di sisi operasional, Zigo Rolanda menyoroti pentingnya penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk mengantisipasi kelebihan pasokan yang dapat menekan harga komoditas di pasaran global. Penyesuaian anggaran dan rencana kerja ini diperlukan agar produksi tidak melampaui daya serap pasar, sehingga stabilitas harga tetap terjaga dan keuntungan maksimal dapat diraih.

Selain itu, pembangunan smelter diharapkan mulai diarahkan pada produksi barang jadi agar nilai tambah lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Transformasi dari ekspor bahan mentah menjadi produk olahan akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Zigo pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, menandai awal era baru dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.