Institut Perbanas Jakarta Membidik AUBL 2027 setelah Jadi Juara Campus League Basketball Season 1 2026

Institut Perbanas Jakarta berhasil culik gelar juara Campus League Basketball Season 1 2026 di sektor putra dan mengamankan tiket untuk mewakili Indonesia di Asia University Basketball League (AUBL) 2027. Di sektor putri, Universitas Surabaya (Ubaya) menjadi juara. Turnamen ini berjalan dari April hingga Juni 2026 dengan melibatkan banyak perguruan tinggi dari berbagai regional.

Institut Perbanas Jakarta berhasil menjuarai Campus League Basketball Season 1 2026, mengamankan tiket mewakili Indonesia di Asia University Basketball League (AUBL) 2027. Ajang ini berlangsung secara nasional dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi dari seluruh Indonesia.

Turnamen ini dimulai sejak April melalui fase regional di kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, serta Jakarta-Tangerang. Setelah melalui serangkaian pertandingan ketat, akhirnya delapan tim terbaik berlaga di fase nasional yang diadakan di UPH Basketball Court, Tangerang, Banten, pada Sabtu, 13 Juni 2026. Di sektor putra, tim Institut Perbanas Jakarta menunjukkan performa luar biasa. Mereka berhasil mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dengan skor tipis 47-45 melalui babak tambahan (overtime).

Pertandingan final berlangsung sangat sengit hingga memaksa kedua tim untuk memainkan extra time. Kemenangan ini mengantarkan Perbanas menjadi juara dan mewakili Indonesia di Asia University Basketball League (AUBL) 2027. Pelatih tim putra Perbanas, Zulfahrizal, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Di dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa tim awalnya hanya berada di peringkat ketiga di regional namun berhasil meraih juara nasional.

Ia menekankan mentalitas "Perbanas mentality" yang membuktikan kesiapan tim untuk bersaing di level lebih tinggi. Pemain Haikal meraih gelar MVP (Most Valuable Player) dari musim ini. Ia merasa sangat bangga karena timnya berhasil membuktikan diri meskipun tidak menjadi favorit dan tidak diperkuat oleh pemain dari liga profesional IBL. Menurutnya, setiap anggota tim mampu "step up" dan berjuang hingga akhir.

Sementara itu, di sektor putri, Universitas Surabaya (Ubaya) membuktikan dominasinya dengan mengalahkan Soegijapranata Catholic University (SCU) dengan skor 59-51. Ubaya sempat tertinggal di paruh pertama namun berhasil membalik situasi di kuarter ketiga dengan mencatatkan 23 poin. Momentum ini pertahankan hingga akhir pertandingan, memberikan juara kepada Ubaya. CEO Campus League, Ryan Gozali, menilai musim perdana ajang ini sangat sukses.

Ia menekankan bahwa kompetisi bukan hanya tentang gelar juara, melainkan juga membangun fondasi bagi pengembangan olahraga antarkampus secara berkelanjutan. Tingkat antusiasme dari kampus, mahasiswa, pelatih, dan berbagai pihak yang terlibat dinilai sangat menggiurkan. Keberhasilan Campus League Basketball Season 1 2026 ini diharapkan menjadi smart untuk mengidentifikasi dan membina talenta-atlet muda dengan harapan mereka dapat berkembang menjadi atlet nasional yang伯格una di kancah internasional





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