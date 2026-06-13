Institut Perbanas Jakarta dan Ubaya Surabaya Juara Campus League Basketball Season 1, Siap Geber Bendera Indonesia di AUBL 2027

Institut Perbanas dan Ubaya resmi menjadi juara perdana Campus League Basketball 2026 setelah memenangkan final The Nationals di UPH Tangerang. Perbanas menang dramatis lewat overtime 47-45 atas UKSW Salatiga, sementara Ubaya mengalahkan SCU Semarang. Kemenangan ini memberikan tiket bagi Perbanas untuk mewakili Indonesia di Asia University Basketball League 2027.

Institut Perbanas Jakarta dan Universitas Surabaya ( Ubaya ) secara resmi dinobatkan sebagai juara perdana pada ajang Campus League Basketball Season 1 yang digelar pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Kedua tim ini berhasil mengamankan tiket untuk mewakili Indonesia di Asia University Basketball League (AUBL) 2027 setelah memenangkan pertandingan final The Nationals yang diadakan di UPH Basketball Court, Tangerang. Institut Perbanas menang Dramatis atas Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dengan skor 47-45 setelah terjadinya overtime. Sementara itu, Ubaya berhasil mengalahkan Soegijapranata Catholic University (SCU) Semarang dalam laga yang sangat kompetitif. Laga final putra disajikan dengan intensitas tinggi yang memaksa kedua tim untuk bermain lebih dari 40 menit reguler.

UKSW yang memiliki julukan The Saints berhasil memberikan tekanan kuat bahkan sempat memimpin sebelum jeda, namun Perbanas mampu bangkit dan mengamankan kemenangan di masa tambahan waktu. Pelatih tim putra Institut Perbanas, Zulfahrizal, mengaku sangat terbangun emosional dengan hasil ini. Ia mengatakan bahwa prestasi ini adalah bukti dari mentalitas juara yang dimiliki mahasiswa Perbanas, meskipun mereka tidak diperkuat pemain dari Indonesian Basketball League (IBL) atau bintang lain. Muhammad Haikal Malik yang dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP) juga merasa sangat bangga.

Ia menegaskan bahwa kemenangan ini membuktikan bahwa tim yang tanpa pemain andalan masih bisa bersaing dan menjadi juara nasional. Musim pertama Campus League Basketball dinilai sukses karena berhasil mengumpulkan ratusan atlit mahasiswa dari berbagai daerah seperti Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, maupun Jakarta. Event ini tidak hanya menampilkan kompetisi yang ketat tetapi juga menjadi platform bagi student-athlete untuk menunjukkan bakat mereka. Dengan kemenangan ini, Institut Perbanas akan membawa bendera Indonesia ke stage Asia melalui AUBL 2027.

Pelatih Zulfahrizal berharap kesuksesan ini bisa menjadi motivasi bagi perguruan tinggi lain untuk mengembangkan olahraga basketball. Di sisi lain, Ubaya juga dinobatkan sebagai juara di kategori lain after their own victory. Kedua juara ini diharapkan dapat membawa perubahan positif pada ekosistem olahraga tinggi di kampus di Indonesia dan membuka lebih banyak kesempatan bagi atlit muda untuk bersinar di level internacional





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