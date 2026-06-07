Instalasi Sunflower Angel Hadirkan Nuansa Baru di Candi Prambanan

Instalasi seni fiberglass setinggi sembilan meter berjudul Sunflower Angel karya Arrofi Ramadhan dipamerkan di Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, mulai 6 Juni 2026. Atraksi ini memadukan bunga matahari, sayap malaikat, dan area swafoto, menciptakan kontras visual unik dengan latar candi.

Instalasi seni bertajuk Sunflower Angel menghadirkan nuansa segar di kawasan Candi Prambanan , Sleman, Yogyakarta. Karya setinggi sembilan meter yang terbuat dari fiberglass ini merupakan kreasi seniman lokal Arrofi Ramadhan.

Dipamerkan mulai Sabtu, 6 Juni 2026, instalasi tematik ini akan berlangsung hingga 14 Juni 2026. Dengan latar megah Candi Prambanan yang merupakan warisan budaya dunia, Sunflower Angel menawarkan perpaduan visual yang unik antara kemegahan arsitektur kuno dan sentuhan seni kontemporer. Bunga matahari raksasa dan sayap malaikat menjadi elemen dominan yang menarik perhatian pengunjung, sekaligus menyediakan spot swafoto yang Instagramable.

Kehadiran instalasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman wisata budaya, tetapi juga menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana berbeda di kawasan candi. Pengunjung yang datang ke Candi Prambanan selama periode pameran dapat menyaksikan langsung bagaimana instalasi ini berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Warna-warna cerah pada Sunflower Angel kontras dengan batu candi yang abu-abu, menciptakan daya tarik visual yang kuat.

Area swafoto yang disediakan dilengkapi dengan dekorasi bunga matahari dan ornamen sayap, memungkinkan pengunjung untuk berfoto seolah-olah menjadi malaikat di tengah taman bunga. Karya Arrofi Ramadhan ini juga menjadi bukti bahwa seni kontemporer dapat berdialog harmonis dengan situs bersejarah, tanpa mengurangi nilai sakral dan keagungan candi. Banyak wisatawan mengaku terkesan dengan konsep ini, karena selain belajar sejarah, mereka juga bisa menikmati seni modern dalam satu kunjungan. Lebih dari sekadar atraksi visual, Sunflower Angel juga memiliki makna simbolis.

Bunga matahari melambangkan optimisme dan energi positif, sementara sayap malaikat merepresentasikan perlindungan dan harapan. Instalasi ini diharapkan dapat menginspirasi pengunjung untuk selalu melihat sisi terang dalam kehidupan. Selain itu, pameran ini juga mendorong pariwisata lokal, dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang khusus untuk melihat instalasi tersebut. Pihak pengelola Taman Wisata Candi Prambanan menyambut baik inisiatif ini dan berencana untuk mengadakan lebih banyak kolaborasi seni serupa di masa depan.

Dengan demikian, Candi Prambanan tidak hanya menjadi destinasi sejarah, tetapi juga ruang apresiasi seni yang hidup dan dinamis. Kehadiran Sunflower Angel juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan milenial dan Gen Z yang gemar berbagi momen di media sosial. Spot foto yang unik dan estetik membuat banyak pengunjung menghabiskan waktu lebih lama di area instalasi. Tidak jarang, mereka mengunggah foto-foto dengan caption puitis yang menggambarkan pengalaman spiritual dan estetis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa seni kontemporer mampu menjembatani kesenjangan antara generasi muda dengan warisan budaya. Dengan terus menghadirkan instalasi inovatif, Candi Prambanan berpotensi menjadi destinasi wisata yang tak lekang oleh waktu, relevan bagi semua kalangan. Masyarakat pun diharapkan semakin mencintai dan melestarikan candi sebagai identitas bangsa. Pameran Sunflower Angel juga menjadi ajang bagi seniman lokal Arrofi Ramadhan untuk menunjukkan bakatnya di kancah nasional.

Karyanya yang monumental ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pelaku industri kreatif. Keberhasilan ini diharapkan memotivasi seniman lain untuk terus berkarya dan menampilkan karya di ruang publik. Selain itu, instalasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pariwisata berkelanjutan di Yogyakarta. Dengan mengintegrasikan seni, budaya, dan pariwisata, Candi Prambanan semakin kokoh sebagai destinasi unggulan yang menawarkan pengalaman holistik bagi setiap pengunjung.

Maka, tak heran jika banyak wisatawan yang rela antre untuk berfoto di bawah sayap Sunflower Angel





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Instalasi Seni Candi Prambanan Sunflower Angel Wisata Yogyakarta Seni Kontemporer

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