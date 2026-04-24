Instagram Luncurkan Instants: Aplikasi Foto Sekali Lihat untuk Momen Spontan

Instagram meluncurkan aplikasi baru bernama Instants yang memungkinkan pengguna berbagi foto sekali jepret kepada teman yang hanya dapat dilihat satu kali, mirip dengan Snapchat dan BeReal. Aplikasi ini saat ini tersedia terbatas di Spanyol dan Italia.

Jakarta (ANTARA) – Instagram meluncurkan aplikasi baru yang cukup unik bernama Instants , sebuah platform yang dirancang khusus untuk berbagi momen spontan melalui foto sekali lihat.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan foto kepada teman-teman mereka yang hanya dapat dilihat satu kali sebelum menghilang, menawarkan pengalaman berbagi yang lebih intim dan autentik. Saat ini, aplikasi Instants masih dalam tahap peluncuran terbatas, hanya tersedia untuk pengguna di Spanyol dan Italia, baik untuk perangkat Android maupun iOS. Ini menandai langkah menarik bagi Instagram dalam mengeksplorasi cara-cara baru untuk terhubung dengan penggunanya, terutama generasi muda yang semakin menghargai keaslian dan spontanitas dalam interaksi sosial mereka.

Instants beroperasi dengan prinsip kesederhanaan. Pengguna dapat mengambil foto hanya dengan satu ketukan, tanpa adanya fitur penyuntingan yang rumit. Hal ini berbeda jauh dengan Instagram utama yang seringkali menampilkan konten yang telah diedit dan difilter secara ekstensif. Aplikasi ini juga tidak mengizinkan unggahan foto dari galeri perangkat; semua konten harus diambil secara langsung menggunakan kamera dalam aplikasi.

Meskipun pengguna masih dapat menambahkan teks pada foto yang dibagikan, opsi pengeditan lanjutan tidak tersedia. Foto yang diunggah akan menghilang setelah 24 jam, menekankan sifat sementara dari konten yang dibagikan. Pendekatan ini secara langsung menantang norma-norma berbagi foto tradisional dan mendorong pengguna untuk lebih fokus pada momen saat ini daripada menciptakan citra yang sempurna. Konsep ini sangat mirip dengan platform populer seperti Snapchat, Locket, dan BeReal, yang semuanya menekankan konten autentik dan berbagi sementara.

Instagram mengakui bahwa fitur Instants awalnya diuji coba sebagai bagian dari aplikasi utama di beberapa wilayah sebelum akhirnya diputuskan untuk meluncurkannya sebagai aplikasi mandiri. Hal ini menunjukkan komitmen Instagram untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan preferensi pengguna. Instagram menjelaskan bahwa tujuan dari Instants adalah untuk menyediakan cara yang lebih santai dan kasual bagi orang-orang untuk terhubung dengan teman-teman mereka.

Juru bicara Instagram menyatakan, “Untuk memberikan cara yang santai bagi orang-orang terhubung dengan teman, kami sedang menguji aplikasi bernama Instants untuk berbagi foto dan video kasual secara langsung. ” Pengguna dapat membagikan Instants kepada pengikut yang saling mengikuti, atau kepada daftar Teman Dekat (Close Friends) yang telah mereka hubungkan dengan akun Instagram mereka. Ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan siapa yang dapat melihat konten yang dibagikan, memungkinkan pengguna untuk berbagi momen yang lebih pribadi dengan lingkaran pertemanan mereka.

Peluncuran Instants ini juga mencerminkan tren yang lebih luas dalam media sosial, di mana pengguna semakin mencari platform yang menawarkan pengalaman yang lebih otentik dan kurang terkurasi. Dengan fokus pada spontanitas dan berbagi sementara, Instants berpotensi menarik pengguna yang merasa lelah dengan tekanan untuk menyajikan citra yang sempurna di media sosial. Instagram berharap aplikasi ini dapat memperkuat hubungan antar pengguna dan mendorong interaksi yang lebih bermakna.

