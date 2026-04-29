Inspirasi dari Bojonegara: Nasabah PNM Mekaar Ubah Sampah Jadi Berkah

Ibu Amaliyah, nasabah PNM Mekaar, menginspirasi dengan inisiatif pengolahan sampah di Bojonegara, Serang. Melalui Bank Sampah MATA, ia tidak hanya mengurangi tumpukan sampah tetapi juga menciptakan peluang ekonomi dan berbagi kepada yang membutuhkan.

Ibu Amaliyah, seorang nasabah PNM Mekaar, telah menjadi inspirasi bagi masyarakat Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, dengan inisiatif pengolahan sampah yang inovatif dan berkelanjutan. Di tengah permasalahan sampah yang semakin kompleks, dengan peningkatan tumpukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tantangan pengelolaan yang beragam, kesadaran akan pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga, semakin meningkat.

Sampah, yang seringkali dianggap sebagai masalah, ternyata memiliki potensi besar untuk diubah menjadi peluang ekonomi sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Kisah Ibu Amaliyah adalah bukti nyata dari transformasi ini. Berawal dari usaha kue rumahan bernama Amalia Kitchen yang dirintis sejak tahun 2019, Ibu Amaliyah tidak hanya fokus pada pengembangan bisnisnya, tetapi juga menyadari potensi sampah yang dihasilkan. Ia mulai mengolah sampah dari produksinya menjadi berbagai produk bernilai jual, seperti aroma terapi dan ecobrick untuk membuat sofa.

Seiring dengan meningkatnya produksi kue, volume sampah pun bertambah, mendorong Ibu Amaliyah untuk mencari solusi yang lebih komprehensif. Pada tahun 2023, melalui pemberdayaan PNM Mekaar, Ibu Amaliyah mendapatkan dukungan modal, pendampingan, dan pembinaan yang signifikan. Dukungan ini memungkinkan ia untuk mengembangkan usahanya lebih jauh dan menginisiasi sebuah gerakan yang lebih besar. Ia mengajak ibu-ibu lain di sekitarnya untuk melakukan pemilahan sampah, yang kemudian melahirkan Bank Sampah MATA (Masigit Asri Tanpa Sampah).

Bank Sampah MATA kini memiliki 86 anggota yang secara rutin menyetorkan sampah mereka dan mendapatkan imbalan rupiah untuk setiap kilogram sampah yang disetorkan. Lebih dari sekadar kegiatan ekonomi, Ibu Amaliyah menjadikan inisiatif ini sebagai wadah untuk berbagi dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu kaum dhuafa dan anak yatim. Pengakuan sebagai juara Mekaarpreneur menjadi bukti nyata keberhasilan dan dampak positif dari usahanya.

Ibu Amaliyah mengungkapkan rasa syukur dan tidak menyangka bahwa kegiatan sederhana yang dimulai oleh ibu-ibu rumah tangga dapat memberikan manfaat yang begitu luas. Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, mengapresiasi inisiatif Ibu Amaliyah sebagai representasi dari semangat yang ingin terus ditumbuhkan oleh PNM. Beliau menekankan bahwa dampak positif dapat lahir dari hal-hal sederhana, seperti usaha dapur rumahan, yang tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga tetapi juga meningkatkan kepedulian sosial dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dampak nyata dari Bank Sampah MATA telah dirasakan oleh warga Kampung Masigit dalam pengelolaan sampah. Sebelumnya, volume sampah yang dikirim ke TPA mencapai 900 kg per bulan, namun berkat inisiatif ini, angka tersebut berhasil ditekan menjadi hanya 400 kg per bulan. Pengurangan ini menunjukkan efektivitas pemilahan dan pengolahan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah MATA. Inisiatif ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Dengan pengelolaan sampah yang terkelola dengan baik, Ibu Amaliyah dan Bank Sampah MATA telah berhasil mengubah sampah yang semula menjadi masalah menjadi sumber keberkahan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kisah Ibu Amaliyah adalah inspirasi bagi kita semua untuk melihat sampah sebagai potensi dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Inisiatif ini juga menunjukkan pentingnya peran lembaga keuangan seperti PNM Mekaar dalam mendukung dan memberdayakan masyarakat untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan mereka





