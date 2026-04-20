Insiden Tendangan Kungfu di EPA U20: Nova Arianto Ancam Sanksi Tegas Pemain Timnas

Keributan pecah dalam laga Elite Pro Academy U20 antara Dewa United dan Bhayangkara FC. Pelatih Timnas U20, Nova Arianto, menegaskan akan memberikan sanksi bagi pemain yang terlibat.

Sebuah insiden memalukan mencoreng jalannya kompetisi Elite Pro Academy (EPA) U20 yang mempertemukan antara Dewa United melawan Bhayangkara FC di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (19/4/2026). Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang pengembangan bakat bagi pesepak bola muda Indonesia justru berakhir dengan keributan fisik yang melibatkan para pemain dari kedua kesebelasan.

Berdasarkan rekaman video amatir yang kini viral dan tersebar luas di berbagai platform media sosial, terlihat dengan jelas aksi kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pemain Bhayangkara FC, Fadly Alberto Hengga. Dalam cuplikan video tersebut, pemain yang juga merupakan mantan penggawa Timnas U17 Indonesia ini terekam melakukan tindakan agresif yang menyerupai tendangan kungfu ke arah salah satu pemain Dewa United. Kejadian ini sontak memicu kemarahan publik sepak bola tanah air, mengingat tindakan tersebut sangat jauh dari nilai sportivitas yang harus dijunjung tinggi dalam setiap pertandingan. Menanggapi viralnya insiden tersebut, pelatih kepala Timnas U20 Indonesia, Nova Arianto, segera mengambil langkah cepat dengan memberikan pernyataan resmi melalui akun Instagram pribadinya, @novarianto30. Nova merasa perlu untuk ikut angkat bicara karena sosok yang diduga pelaku, yakni Alberto, merupakan salah satu pemain yang pernah berada di bawah asuhannya saat membela Timnas U17 Indonesia. Dalam pernyataannya, mantan bek tangguh Persebaya Surabaya ini menegaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh pemain di lapangan tidak bisa ditoleransi begitu saja. Nova sedang melakukan investigasi mendalam untuk memahami akar permasalahan yang memicu pecahnya keributan tersebut. Ia berkomitmen bahwa jika terbukti ada pemain yang bernaung di bawah payung Timnas Usia Muda terlibat dalam tindakan anarkis, maka konsekuensi dan sanksi tegas sudah menanti mereka sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan kepelatihan nasional. Lebih lanjut, Nova Arianto menekankan bahwa pemain yang memiliki status sebagai penggawa Timnas Indonesia memikul tanggung jawab besar di pundak mereka. Mereka tidak hanya dituntut untuk mahir mengolah si kulit bundar, tetapi juga harus menjadi teladan bagi rekan-rekan sebaya lainnya di seluruh penjuru negeri. Seorang pemain tim nasional seharusnya mampu menjaga emosi dan menunjukkan rasa hormat terhadap lawan, wasit, maupun perangkat pertandingan lainnya, terlepas dari situasi tekanan tinggi di atas lapangan. Nova berharap agar insiden memalukan di Stadion Citarum ini dapat dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh pemain muda agar di masa depan mereka dapat lebih dewasa dan profesional dalam menyikapi segala bentuk konflik yang terjadi saat bertanding. Kejadian ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan kedisiplinan pemain usia muda agar sepak bola Indonesia bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik dan bermartabat tanpa perlu diwarnai oleh aksi-aksi kekerasan yang justru merusak citra olahraga itu sendiri





