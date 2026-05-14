Insiden Tembakan di Senat Filipina dan Analisis Mendalam Budaya Senjata Api

Peristiwa tembakan di Senat Filipina membuka tabir mengenai sejarah kepemilikan senjata, pengaruh industri film, serta peran budaya hiya dalam mengontrol kekerasan bersenjata di masyarakat.

Suasana mencekam menyelimuti kompleks Senat Filipina pada Rabu, 13 Mei 2026, setelah suara tembakan tiba-tiba terdengar memecah keheningan di area tersebut. Peristiwa ini terjadi di tengah situasi politik nasional yang sedang berada dalam kondisi memanas, yang kemudian memicu kembali diskusi publik mengenai tingginya angka kepemilikan senjata api di negara tersebut.

Insiden ini dilaporkan terjadi bersamaan dengan adanya pergerakan aparat yang berkaitan dengan Senator Ronald Bato dela Rosa, seorang mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina yang memiliki hubungan sangat erat dengan mantan Presiden Rodrigo Duterte. Nama Bato dela Rosa sendiri kerap dikaitkan dengan kebijakan keras pemberantasan narkoba yang kini tengah berada di bawah pengawasan ketat Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) karena dugaan terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan kematian massal selama operasi tersebut berlangsung.

Jika menelisik lebih jauh, budaya kepemilikan senjata di Filipina memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan kompleks. Pada awal abad ke-20, tepatnya saat Amerika Serikat menjajah Filipina, warga sipil diberikan izin untuk memiliki senjata api berkaliber besar untuk tujuan yang dianggap sah, seperti aktivitas berburu. Meskipun pada masa itu terdapat batasan ketat di mana warga hanya diperbolehkan memiliki satu senapan berkaliber kecil dan satu pistol atau revolver yang wajib berlisensi, aturan ini mengalami perubahan drastis pada tahun 2000.

Presiden Joseph Estrada saat itu mengambil langkah kontroversial dengan mencabut batasan kepemilikan tersebut, sehingga warga diizinkan memiliki senjata dalam jumlah banyak dengan berbagai jenis dan kaliber. Kebijakan ini kemudian diperbarui melalui aturan tahun 2013 yang menetapkan syarat usia minimal 21 tahun dan kewajiban mengikuti seminar keselamatan bagi pemilik lisensi. Saat ini, pemilik senjata berlisensi bisa memiliki hingga 15 unit senjata, bahkan para kolektor diperbolehkan memiliki lebih dari jumlah tersebut dengan masa berlaku lisensi yang mencapai sepuluh tahun.

Selain faktor regulasi, industri hiburan turut memberikan kontribusi besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap senjata api. Joseph Estrada, sebelum menjabat sebagai presiden, adalah seorang bintang film laga yang sering memerankan sosok pahlawan bersenjata. Popularitas film aksi di Filipina menciptakan citra bahwa laki-laki yang kuat adalah mereka yang mampu menggunakan senjata untuk membela diri di lingkungan yang berbahaya. Akibatnya, senjata api tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat mematikan, melainkan bertransformasi menjadi simbol keberanian, perlindungan, serta status sosial.

Fenomena ini terlihat jelas dalam stratifikasi sosial masyarakat; di kawasan miskin, senjata murah dari pasar gelap sering kali menjadi alat dalam konflik antar-geng, sementara di kalangan menengah ke atas, klub menembak berkembang pesat sebagai hobi olahraga dan pengawal bersenjata menjadi hal yang lumrah ditemukan. Namun, terdapat anomali yang menarik dalam pola kekerasan bersenjata di Filipina. Meskipun senjata mudah didapat, kasus penembakan massal secara acak jarang terjadi dibandingkan dengan negara lain.

Kekerasan bersenjata di Filipina cenderung bersifat terarah, yang biasanya dipicu oleh motif uang, dendam pribadi, atau perebutan kekuasaan politik. Faktor kemiskinan menjadi pendorong utama dalam kasus pembunuhan bayaran. Terdapat catatan tragis di mana seorang pembunuh bayaran mengaku melakukan aksinya hanya demi imbalan 500 dolar Amerika untuk membiayai pengobatan anaknya yang menderita meningitis, atau kasus lain di mana seorang mekanik dibunuh dengan bayaran 400 dolar Amerika.

Hal ini menunjukkan bahwa senjata api di Filipina lebih sering digunakan sebagai instrumen dalam konflik terencana daripada luapan amarah yang tidak terkendali terhadap publik. Para akademisi, termasuk Raymund Narag, menjelaskan bahwa rendahnya angka penembakan acak ini berkaitan erat dengan konsep budaya yang disebut hiya, yang dalam bahasa Tagalog berarti rasa malu atau sungkan. Dalam masyarakat Filipina, rasa malu bukan sekadar perasaan personal, melainkan beban kolektif yang melibatkan nama baik keluarga besar dan komunitas.

Melakukan tindakan kekerasan membabi buta dianggap sebagai perbuatan yang akan mencoreng kehormatan seluruh keluarga, sehingga nilai hiya berfungsi sebagai pengendali sosial yang efektif. Selain itu, ikatan kekeluargaan dan komunitas yang sangat kuat membuat seseorang yang mengalami tekanan mental atau masalah pribadi lebih mudah terdeteksi oleh lingkungan sekitarnya sebelum kondisi tersebut memburuk. Berbeda dengan masyarakat individualistis, dukungan sosial di Filipina cenderung lebih terbuka, sehingga potensi ledakan kekerasan individu dapat diredam melalui intervensi keluarga dan tetangga sejak dini





