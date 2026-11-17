Tim Tunisia hampir mogok main usai wasit memberikan penalti kontroversial kepada Libya. Laga Grup H Kualifikasi Piala Afrika 2027 berakhir imbang 1-1 di Tripoli.

Kegaduhan serius mengancam perjalanan laga antara Tunisia dan Libya di Stadion Internasional Tripoli pada hari Selasa. Insiden panas tersebut terjadi menjelang akhir babak pertama ketika wasit memberikan penalti untuk tuan rumah Libya. Keputusan yang dianggap kontroversial ini memicu kemarahan besar di kubu Tunisia.

Para pemain Tunisia awalnya menolak untuk melanjutkan pertandingan sebagai bentuk protes keras. Namun, setelah situasi berhasil diredam oleh pihak yang berwenang, para atlet akhirnya mengurungkan niat untuk mogok dan kembali ke lapangan untuk menyelesaikan babak pertama.

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Mekanisme Insiden Penalti Kontroversial

Insiden ini bermula beberapa menit sebelum peluit panjang babak pertama dibunyikan. Wasit menunjuk titik penalti untuk Libya melalui keputusan yang memicu debat hangat. Para pemain Tunisia melayangkan protes keras terhadap keputusan tersebut dan sempat memutuskan untuk tidak melanjutkan laga.

Ezzo Al-Marimi kemudian sukses mengeksekusi penalti tersebut pada menit 45 ditambah 5 menit. Tendangan tersebut berhasil memberi Libya gol penyeimbang, sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1 dalam laga yang sangat penting bagi kedua tim di Grup H Kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Dinamika Klasemen dan Posisi Tim

Sebelumnya, Tunisia unggul lebih dulu melalui Anis Ben Slimane pada menit ketiga. Pemain ini memanfaatkan kesalahan naif di lini belakang lawan untuk mencetak gol pertama. Libya kemudian menyamakan kedudukan melalui Ezzo Al-Marimi di menit akhir babak pertama.

Posisi Tunisia di kualifikasi makin sulit karena baru saja kalah 0-2 dari Libya pada matchday ketiga di Sfax. Itu menjadi kekalahan pertama Tunisia sepanjang perjalanan di kualifikasi. Mereka hanya mengoleksi dua poin dari tiga laga pertama sebelum duel di Tripoli.

Posisi Libya dan Prospek Selanjutnya

Libya memasuki laga ini dengan moral tinggi usai meraih kemenangan perdana atas Tunisia di pertemuan pertama di tanah Tunisia. Kemenangan bersejarah itu membuat raihan mereka menjadi empat poin dan menempati peringkat kedua Grup H.

Di belakang mereka, Uganda menjadi pemuncak klasemen dengan lima poin, sementara Botswana berada di posisi ketiga dengan tiga poin. Libya kini harus menjaga momentum positif untuk memastikan posisi mereka di babak selanjutnya kualifikasi Piala Afrika 2027.