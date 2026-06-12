Insiden Kebakaran di KMP Aceh Hebat 2: Ledakan Hidrolik, 15 Korban Ditemukan

Sebuah ledakan terjadi di ruang mesin kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 saat sandar di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, Jumat (12/6/2026). Api berhasil dipadamkan dalam hitungan menit dan sekitar 15 korban dengan luka bakar dievakuasi ke RSUDZA. ASDP menyelidiki penyebab dan berjanji meningkatkan standar keselamatan.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait setelah terjadi insiden kebakaran di kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 2. Insiden terjadi pada Jumat, 12 Juni 2026, sekitar pukul 11.13 WIB, ketika kapal sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Ulee Lheue , Banda Aceh, setelah menyelesaikan proses bongkar muatan dari Pelabuhan Balohan, Sabang.

GM ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, menjelaskan bahwa ledakan dan kebakaran diduga bermula dari sistem hidrolik pintu kedap air otomatis yang berada di ruang mesin. Tim awak kapal segera menjalankan prosedur keadaan darurat, melakukan upaya pemadaman, dan mengevakuasi korban. Api berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 3-4 menit sehingga tidak meluas ke area lain.

Andri menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang merespons cepat, termasuk awak kapal, petugas pelabuhan, tim medis, dinas pemadam kebakaran, KSOP, kepolisian, kantor kesehatan pelabuhan, dan lembaga lainnya. ASDP将持续 berkoordinasi dengan instansi terkait untuk proses penanganan dan investigasi lebih lanjut, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti insiden. Perusahaan juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari penguatan standar keselamatan operasional.

Tim SAR mengevakuasi belasan korban, yang terdiri dari sekitar 14 orang taruna atau mahasiswa pelayaran yang sedang mengikuti praktik, serta seorang anak buah kapal. Semua korban dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Zainal Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, dengan kondisi luka bakar ringan hingga berat. Metode evakuasi melibatkan bus Trans Kutaraja, angkutan umum, dan ambulans Puskesmas Meuraxa. Tim investigasi forensik kepolisian juga hadir di lokasi untuk memulai penyelidikan.

此前，Ledakan terdengar keras di Pelabuhan Ulee Lheue. Tim Balai Kekarantinaan Kesehatan Banda Aceh memberikan penanganan awal kepada korban sebelum dievakuasi ke rumah sakit. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan akan terus mengupayakan pemulihan bagi semua korban serta mengevaluasi prosedur keselamatan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. This version maintains the core facts while expanding narrative detail and smoothing transitions in Indonesian





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KMP Aceh Hebat 2 Kebakaran Kapal Pelabuhan Ulee Lheue ASDP Indonesia Ferry Evakuasi Korban Ledakan Hidrolik RSUDZA Banda Aceh SAR Banda Aceh

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