Insiden Cessna 172 Terbalik di Bandara John Wayne Akibat Semburan Jet Boeing 737

Pesawat latih Cessna 172 terguling akibat semburan jet Boeing 737 United Airlines 2611 di Bandara John Wayne pada Selasa 10 November 2026. Instruktur dan siswa selamat tanpa cedera. FAA dan NTSB menyelidiki kerusakan substansial.

Sebuah insiden udara serius terjadi di Bandara John Wayne, Santa Ana, California, pada Selasa, 10 November 2026, ketika sebuah pesawat ringan Cessna 172 mengalami kerusakan struktur akibat gangguan aerodinamis dari pesawat komersial. Pesawat latih tersebut terguling dan terbalik sepenuhnya di landasan pacu setelah terpapar semburan tenaga mesin jet Boeing 737 yang sedang melakukan manuver pendorongan.

Mekanisme Insiden Aerodinamis di Landasan Pacu

Kronologi insiden bermula saat penerbangan United Airlines 2611 dalam proses bersiap untuk lepas landas menuju Chicago. Pada momen yang sama, pesawat Cessna 172 baru saja menyelesaikan manuver melintas di belakang pesawat komersial tersebut. Pilot United Airlines kemudian meningkatkan tenaga mesin secara signifikan untuk mempercepat gerakan pesawat menuju ujung landasan pacu guna memulai penerbangan.

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Semburan angin berkecepatan tinggi atau jet blast yang keluar dari mesin jet secara langsung mengenai badan pesawat Cessna yang memiliki berat sekitar 1.400 pon. Kekuatan aliran udara tersebut membuat pesawat ringan kehilangan kestabilan dan terguling hebat di permukaan landasan, menyebabkan perubahan posisi vertikal yang ekstrem bagi penumpang di dalamnya.

Rekaman pengawas udara menunjukkan bahwa pesawat Cessna 172 sempat miring ke bagian depan dengan sayap kiri menjulur sebelum akhirnya terdorong maju hingga mengalami posisi terbalik sepenuhnya. Peristiwa ini terjadi dalam hitungan detik, mengubah kondisi penerbangan yang semula tenang menjadi situasi darurat yang memerlukan respons segera dari pihak bandara.

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Kesaksian Instruktur dan Pesertanya yang Selamat

Instruktur penerbangan, Jason Ryu, yang duduk di kursi kokpit, memberikan gambaran jelas mengenai peristiwa mengerikan tersebut. Ia menyatakan bahwa segera setelah memulai manuver berbelok ke kiri untuk memasuki area parkir, timnya mengalami aliran udara yang datang secara tiba-tiba dan sangat kuat dari arah belakang.

Reaksi fisik terhadap tekanan angin tersebut sangat cepat, membuat struktur pesawat tidak mampu menahan gaya gaya tersebut. Ryan mencatat bahwa tidak ada peringatan dini yang cukup untuk memungkinkan pilot melakukan evakuasi atau manuver korektif sebelum pesawat kehilangan kontrol.

Rekaman insiden menunjukkan bahwa Jason Ryu dan siswanya, Kunal Gawli, bergelantungan pada sabuk pengaman mereka di dalam kabin selama proses terguling. Meskipun mengalami situasi yang sangat menegangkan, kedua orang tersebut mengaku tidak mengalami cedera fisik sama sekali, sebuah keberuntungan yang disyukuri oleh para saksi mata.

Respons Darurat dan Investigasi Resmi FAA

Pada saat kejadian, Kunal Gawli mengungkapkan rasa takut yang mendalam di dalam kabin. Ia berkata kepada awak radio bahwa mereka benar-benar ketakutan dan bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi saat pesawat mulai bergerak tidak stabil. Rasa panik tersebut wajar mengingat posisi pesawat yang tiba-tiba berubah dari horizontal menjadi terbalik.

Pilot pesawat lain yang berada di sekitar lokasi segera melaporkan kejadian melalui radio kepada pengatur lalu lintas udara (ATC). Laporan darurat ini memicu respons cepat dari tim penyelamat bandara yang langsung dikerahkan ke lokasi insiden. Tim medis dan teknis tiba di lapangan untuk memeriksa kondisi kedua orang di dalam pesawat.

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Setelah memastikan tidak ada cedera serius, tim penyelamat segera mengevakuasi Jason Ryu dan Kunal Gawli dari dalam kabin yang terbalik. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah risiko tambahan bagi korban yang baru saja lolos dari kecelakaan pesawat.

Impact Operasional Pesawat United 737 dan Langkah Selanjutnya

Sementara insiden terjadi di landasan pacu, pesawat United 737 tetap melanjutkan penerbangan tanpa hambatan berarti. Pesawat tersebut dilaporkan tetap mengudara dan akhirnya mendarat dengan selamat di Chicago dua menit lebih awal dari jadwal aslinya. Tidak ada laporan kerusakan pada badan pesawat Boeing 737 tersebut akibat semburan udara yang dihasilkan sendiri.

Pesawat Cessna 172 yang terlibat dalam insiden dioperasikan oleh Orange County Flight Center, sebuah lembaga yang secara rutin menawarkan pelatihan penerbangan di tengah lalu lintas maskapai komersial. Operasional penerbangan latih ini dilakukan dengan standar keamanan yang biasanya sangat ketat di lingkungan bandara sibuk.

Badan Penerbangan Federal (FAA) dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) AS kini telah resmi membuka penyelidikan terhadap insiden tersebut. Kedua lembaga pemerintah ini akan melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur operasi bandara dan komunikasi radio saat kejadian berlangsung.

Laporan awal yang dirilis oleh FAA secara resmi mengklasifikasikan tingkat kerusakan pada pesawat Cessna 172 sebagai kerusakan substansial. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perbaikan yang diperlukan akan memakan waktu dan biaya yang signifikan sebelum pesawat dapat kembali layak terbang. Proses investigasi NTSB diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan ini.