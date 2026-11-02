Insentif Rp1 Triliun MBG dan Isu Keracunan di Tengah Evaluasi Daerah

Kemenag dan BGN alokasikan dana Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Pakar kesehatan mengingatkan risiko keracunan tetap ada meski ada insentif fiskal besar-besaran bagi daerah.

Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap strategi baru pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Strategi ini mencakup pemberian insentif fiskal senilai Rp1 triliun kepada daerah yang dinilai berhasil menjalankan program tersebut secara optimal dan kreatif.

Penawaran Dana Rp1 Triliun Untuk Daerah Terbaik

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi mengumumkan bahwa dana insentif sebesar Rp1 triliun akan diperebutkan oleh enam region. Range region ini mencakup provinsi, kabupaten, hingga kota yang berpartisipasi dalam program tersebut. Dana ini akan disalurkan dalam tiga gelombang pada tahun ini dan akan terus diperebutkan pada tahun depan.

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Aturan pembagian dana ini cukup jelas dengan sistem peringkat. Daerah yang menempati peringkat pertama akan memperoleh hadiah sebesar Rp3 miliar. Sementara itu, daerah di peringkat kedua akan mendapatkan Rp2 miliar, dan peringkat ketiga menerima Rp1 miliar. Tujuan utamanya adalah mendorong kreativitas kepala daerah dalam menyukseskan program andalan Presiden Prabowo ini.

Kritik Pakar Terkait Kualitas dan Keamanan Pangan

Kendati insentif ini dinilai positif secara administratif, ahli kebijakan kesehatan dari MBG Watch, Isnawati Hidayah, memberikan peringatan keras. Ia menilai bahwa alokasi dana tersebut mengindikasikan adanya masalah fundamental pada program dari segala sisi. Menurutnya, kasus keracunan akibat MBG tetap berisiko tinggi terjadi karena masalah utamanya terletak pada internal penyedia makanan.

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Isnawati menjelaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan bukan menjadi tanggung jawab utama mereka. Tugas inti mereka bukanlah mengawasi operasional makan bergizi secara langsung. Oleh karena itu, ketergantungan pada pengawasan eksternal tanpa penguatan standar internal penyedia layanan menjadi celah keamanan pangan yang serius.

Reaksi Pejabat Daerah Terhadap Insentif Pemerintah

Menanggapi kebijakan pusat, Pelaksana Harian Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan akan mengkaji terlebih dahulu mekanisme insentif tersebut. Di sisi lain, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menilai skema ini lebih tepat disebut sebagai perlombaan antardaerah. Meskipun demikian, ia tetap menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk mendukung program gizi nasional ini secara lebih agresif.

Penguatan Pengawasan Melalui Satuan Tugas Daerah

Untuk memperkuat tata kelola, Tito Karnavian juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ tentang pelaksanaan inspeksi. Surat edaran ini mewajibkan gubernur, bupati, dan wali kota membentuk Satuan Tugas MBG. Satgas ini akan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan ketahanan pangan.

Tugas Satgas mencakup inspeksi kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Mereka akan memeriksa kesesuaian menu makanan dan mengevaluasi penerima manfaat mulai dari anak-anak, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Hasil inspeksi ini wajib dilaporkan ke Badan Gizi Nasional dengan tembusan kepada Kemendagri. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari perbaikan sistem di lapangan.

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Dampak Positif Terhadap Kinerja Kepala Daerah

Tito Karnavian menekankan bahwa kesuksesan program ini akan menjadi bagian dari penilaian prestasi pemerintah daerah. Ia berargumen bahwa hal ini dapat mendongkrak elektabilitas kepala daerah secara signifikan. Program ini membantu menurunkan indikator stunting, kemiskinan, dan pengangguran sekaligus meningkatkan indeks sumber daya manusia.

Menurut Tito, jika program berjalan sukses, kinerja para kepala daerah akan terangkat dengan cepat. Ini adalah momen yang tepat untuk memanfaatkannya sebagai strategi kapitalisasi politik. Ia menyebut bahwa kepala daerah akan rugi besar jika tidak melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh karena manfaatnya sangat luas bagi citra dan kinerja pemerintahan mereka.