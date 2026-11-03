Insentif Pajak PPh Ditanggung Pemerintah Rp10 Juta untuk Pekerja 2027

Pemerintah siapkan insentif PPh DTP hingga Rp10 juta bagi 7,5 juta pekerja pada 2027 untuk menopang daya beli masyarakat kelas menengah secara menyeluruh.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah merancang program bantuan fiskal strategis berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) yang sepenuhnya ditanggung negara. Kebijakan ini dirancang dengan nilai insentif mencapai Rp10 juta dan akan berlaku efektif bagi pekerja di seluruh sektor industri mulai tahun 2027. Langkah ini diambil secara spesifik untuk memperkuat fondasi daya beli masyarakat kelas menengah di tengah dinamika ekonomi nasional.

Detail Teknis Insentif Pajak PPh Ditanggung Pemerintah

Insentif pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah (DTP) dengan nilai Rp10 juta ini akan diterapkan secara komprehensif pada tahun 2027. Menteri Airlangga menyatakan bahwa program bantuan khusus tersebut mencakup berbagai sektor ketenagakerjaan tanpa kecuali. Hal ini menjadi indikator penting bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi makro melalui dukungan langsung kepada pekerja.

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Keputusan ini disampaikan setelah Airlangga menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 2 November 2026. Menteri menjelaskan bahwa detail mekanisme dan syarat penerima bantuan akan diinformasikan lebih lanjut kepada publik. Namun, prinsip dasarnya tetap pada pengurangan beban pajak untuk pekerja berpendapatan rendah hingga menengah.

Evolusi Regulasi PMK 105 Tahun 2025 dan Sektor Prioritas

Sebelum perluasan ke seluruh sektor pada 2027, pemerintah telah mengujicobakan fasilitas PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2026. Regulasi yang mendasarinya tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Aturan ini secara spesifik menargetkan lima kelompok sektor usaha padat karya yang dianggap krusial bagi penyerapan tenaga kerja.

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Kelima sektor tersebut meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, industri furnitur, serta industri kulit dan barang dari kulit. Kategori ketiga juga mencakup usaha pariwisata seperti hotel, vila, restoran, agen perjalanan, hingga jasa MICE. Seluruh sektor ini mencakup 133 Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar dalam lampiran peraturan. Kewajiban pemenuhan KLU ini menjadi syarat utama agar perusahaan layak mendapatkan fasilitas pajak.

Target 7,5 Juta Pekerja dan Strategi Stimulus Ekonomi

Penyebaran insentif PPh Pasal 21 DTP ke seluruh sektor pada tahun 2027 ditargetkan menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja. Sasaran penerima adalah individu dengan penghasilan bulanan di bawah Rp10 juta per bulan. Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan evolusi dari program sebelumnya yang hanya berlaku untuk industri padat karya dan pariwisata.

Ekspansi ini diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja sekaligus menopang konsumsi rumah tangga secara nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terdorong oleh peningkatan konsumsi domestik yang stabil. Pemerintah masih mematangkan ketentuan teknis pelaksanaannya sebelum kebijakan tersebut secara resmi diterapkan di tahun depan.