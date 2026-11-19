Pemerintah menerbitkan PP Nomor 41 Tahun 2026 yang memberikan fasilitas PPh final 0% dan keringanan PPN bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara guna mendukung restrukturisasi BUMN hingga akhir 2029.

Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan kebijakan fiskal yang memberikan fasilitas insentif pajak khusus bagi entitas di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kebijakan strategis ini bertujuan untuk memperlancar proses penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara serta anak usahanya agar lebih efisien. Fasilitas tersebut diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya.

Insentif fiskal tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan berlaku efektif untuk periode transaksi yang terjadi hingga tanggal 31 Desember 2029. Langkah ini diambil sebagai respon langsung terhadap kebutuhan optimalisasi pengelolaan aset negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Langkah hukum ini menjadi landasan penting bagi transformasi struktur korporasi milik negara agar lebih kompetitif dan terintegrasi.

Also read Jadwal Pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027, 20-22 November 2026

Mekanisme PPh Final 0% dan Penggunaan Nilai Buku

Badan, holding investasi, holding operasional, atau Badan Usaha Milik Negara sebagai pihak yang mengalihkan saham dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 0%. Ketentuan ini juga melindungi pihak penerima, termasuk badan pemerintah, induk persero, atau entitas lain yang menerima saham sebagai harta hibahan dari beban pajak final. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menghilangkan hambatan fiskal dalam transfer kepemilikan aset strategis nasional antar entitas dalam satu grup terstruktur.

Bagi entitas yang melakukan restrukturisasi, peraturan ini memungkinkan penggunaan nilai buku atas pengalihan atau perolehan harta. Penggunaan nilai buku dapat diterapkan dalam berbagai skenario kompleks seperti penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha. Selain itu, mekanisme ini juga mencakup setoran modal nontunai, pembayaran dividen nontunai, tukar menukar harta, serta pembelian kembali saham nontunai atau penarikan kembali saham nontunai.

Advertisement

Kewajiban Pelaporan kepada Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto

Untuk memanfaatkan fasilitas pengenaan Pajak Penghasilan final sebesar 0%, seluruh badan, holding investasi, holding operasional, atau Badan Usaha Milik Negara wajib menyerahkan pemberitahuan resmi kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. Proses ini menuntut kepatuhan ketat terhadap prosedur administratif dengan melampirkan dokumen pendukung yang valid sebagai bukti transaksi restrukturisasi. Pengiriman pemberitahuan ini merupakan syarat mutlak agar entitas dapat mengonfirmasi status pemanfaatan insentif fiskal tersebut secara sah.

Selain pemberitahuan insentif pajak penghasilan, entitas yang ingin menggunakan nilai buku untuk transaksi restrukturisasi juga wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. Langkah administratif ini memastikan bahwa setiap perubahan struktur kepemilikan dan pengalihan aset dicatat dengan transparan dan akuntabel. Kepatuhan terhadap prosedur pelaporan ini sangat krusial untuk menghindari sengketa perpajakan di masa depan dan menjaga kelancaran proses integrasi bisnis.

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dan Keringanan Transfer Pricing

Di luar Pajak Penghasilan, pemerintah juga mengatur perlakuan khusus terkait Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang semula tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan antar entitas restrukturisasi tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengecualian ini berlaku dalam rangka transaksi korporasi seperti pembayaran dividen nontunai, pengurangan modal ditempatkan dan disetor nontunai, tukar menukar harta, serta transaksi pengalihan harta dengan kas.

Kebijakan ini juga memberikan perlakuan khusus terkait kewajiban pelaporan dokumen penentuan harga transfer hingga tahun pajak 2029. Badan Usaha Milik Negara dan anak usahanya diizinkan untuk menunda kewajiban menyelenggarakan, menyimpan, atau menyampaikan dokumen penentuan harga transfer guna meringankan beban administratif selama masa transisi restrukturisasi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi efisiensi korporasi negara.

Advertisement

Pengecualian Pelaporan Pajak Minimum Global dan Implikasi Strategis

Badan, holding investasi, dan holding operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah berdasarkan kesepakatan internasional dikecualikan dari kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan pajak minimum global. Pengecualian ini berlaku karena entitas tersebut bukan merupakan entitas induk utama dan bukan bagian dari grup perusahaan multinasional. Kewajiban pelaporan pajak minimum global tetap menjadi tanggung jawab entitas konstituen yang dimiliki secara langsung oleh badan, holding investasi, atau holding operasional.

Fasilitas perpajakan yang komprehensif ini dirancang untuk mendukung visi pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Dengan adanya kepastian hukum dan keringanan beban fiskal, proses restrukturisasi dapat berjalan lebih cepat tanpa dibebani oleh kompleksitas perpajakan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai aset negara dan kontribusi ekonomi secara signifikan dalam jangka panjang.