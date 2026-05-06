Inovasi Road Train PT Sanggar Sarana Baja Revolusi Pengangkutan Tambang Bawah Tanah Global

PT Sanggar Sarana Baja mengembangkan teknologi road train untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas muatan, dan keselamatan pengangkutan material di tambang bawah tanah, yang kini sukses diekspor ke Mongolia.

Industri pertambangan bawah tanah merupakan salah satu sektor pekerjaan yang paling menantang dan memiliki tingkat risiko keselamatan yang sangat tinggi. Para pekerja yang beroperasi di kedalaman bumi harus menghadapi berbagai kendala fisik yang ekstrem, mulai dari kondisi udara yang terbatas hingga ruang gerak yang sangat sempit.

Salah satu tantangan utama dalam operasi ini adalah proses pengangkutan material atau hauling, di mana kendaraan berat harus melintasi terowongan yang lebarnya seringkali hanya berkisar 5,6 meter. Dalam kondisi ruang yang sangat terbatas tersebut, setiap pergerakan kendaraan membutuhkan ketelitian tingkat tinggi serta konsentrasi penuh dari operator guna menghindari kecelakaan kerja yang bisa berakibat fatal bagi nyawa manusia maupun kerusakan aset perusahaan.

Menyadari kompleksitas dan risiko yang ada, inovasi teknologi dalam sistem pengangkutan menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan standar keselamatan serta efisiensi operasional di lapangan secara menyeluruh. PT Sanggar Sarana Baja, yang merupakan anak perusahaan dari PT ABM Investama Tbk, telah berhasil menjawab tantangan tersebut dengan menciptakan inovasi berupa road train. Teknologi ini dirancang khusus untuk mengatasi berbagai kendala pengangkutan di tambang bawah tanah yang tidak bisa ditangani secara optimal oleh kendaraan dump truck konvensional.

Road train menawarkan kapasitas muatan yang jauh lebih besar, sehingga mampu meningkatkan volume material yang diangkut dalam satu kali perjalanan secara signifikan. Dampak positif dari peningkatan kapasitas ini adalah berkurangnya jumlah ritase atau frekuensi perjalanan kendaraan di dalam terowongan yang sempit. Pengurangan ritase tidak hanya menurunkan risiko kepadatan lalu lintas dan potensi tabrakan di bawah tanah, tetapi juga secara signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar serta menekan tingkat emisi gas buang.

Hal ini sejalan dengan komitmen industri pertambangan global menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui penerapan prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance. Keunggulan teknis dari road train produksi PT Sanggar Sarana Baja terletak pada integrasi berbagai fitur keselamatan dan rekayasa engineering yang canggih. Untuk mengatasi masalah terowongan yang sangat sempit, kendaraan ini dilengkapi dengan fitur steering axle yang memungkinkan kendaraan melakukan manuver dengan lebih fleksibel dan presisi, terutama saat harus melewati tikungan terowongan yang tajam.

Selain itu, sistem navigasi dan pengawasan diperkuat dengan penggunaan teknologi berbasis radar serta kamera pemantau yang memberikan visibilitas lebih baik bagi operator, mengingat kondisi pencahayaan di tambang bawah tanah seringkali sangat minim dan penuh debu. Sensor radar ini mampu mendeteksi rintangan di titik buta atau blind spot, sehingga memberikan peringatan dini kepada pengemudi. Sistem kontrol muatan juga disematkan untuk memastikan bahwa beban yang diangkut tetap stabil dan terkendali, sehingga meminimalisir risiko tumpahan material yang dapat menghambat jalur operasional lainnya.

Keberhasilan inovasi ini tidak hanya dirasakan di pasar domestik Indonesia, tetapi telah merambah ke kancah internasional melalui kolaborasi strategis dengan MSM Mongolia, yang merupakan pemegang lisensi Mercedes di negara tersebut. Melalui skema joint development, PT Sanggar Sarana Baja berhasil mengekspor unit road train ke Mongolia, membuktikan bahwa kemampuan engineering asal Indonesia mampu bersaing dan menjawab kebutuhan nyata industri pertambangan global.

Direktur PT SSB, Johan Budisusetija, menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada produksi unit, tetapi juga menyediakan layanan perbaikan dan perawatan alat berat secara komprehensif untuk menjaga performa mesin. Hal ini sangat krusial karena kompleksitas operasi bawah tanah menuntut perawatan alat yang lebih intensif dibandingkan tambang terbuka.

Dengan visi ekspansi yang luas, PT Sanggar Sarana Baja berkomitmen untuk terus membuka peluang kolaborasi baru dan menciptakan nilai bisnis yang terukur melalui solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar dunia di masa depan





