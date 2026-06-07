Inovasi Pompa Pantek Satelit Selamatkan Padi di Lebak Saat Kemarau Ekstrem

Petani Lebak mengandalkan pompa pantek berbasis satelit untuk mengatasi kekeringan, menghemat biaya operasional, dan menjaga produksi padi tetap stabil di tengah musim kemarau panjang.

Musim kemarau telah tiba dan petani di Kabupaten Lebak , Banten, menghadapi tantangan berat akibat kekeringan yang mengancam hasil panen padi. Untuk mengatasi masalah ini, para petani mengadopsi teknologi pompa pantek berbasis satelit, sebuah inovasi yang memungkinkan mereka mengambil air dari kedalaman tanah hingga 60 meter.

Ketua Kelompok Tani Sukabungah, Ruhiana, menjelaskan bahwa pompa ini dapat menyediakan pasokan air yang cukup untuk mengairi lahan persawahan yang mengalami kekeringan. Dengan tiga unit pompa yang diperoleh melalui bantuan dana desa sebesar Rp50 juta per unit, kelompok tani tersebut sudah mulai merasakan manfaatnya, meskipun masih jauh dari kebutuhan total. Diperkirakan masih diperlukan sepuluh unit tambahan agar seluruh lahan seluas 150 hektar yang baru saja tanam dan berusia rata‑rata 10 hari dapat terjaga kelembapannya.

Penggunaan pompa pantek sistem satelit tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga menghasilkan efisiensi biaya yang signifikan. Dibandingkan dengan pompa diesel tradisional, biaya operasional pompa pantek hanya sekitar Rp3.000 per jam, jauh lebih rendah daripada Rp10.000 per jam yang dibutuhkan pompa diesel. Petani di Kecamatan Cibadak, seperti Yasin, mengoperasikan pompa tersebut secara swadaya dengan memasang tiang listrik dan selang penyalur air ke tiap petak sawah.

Sistem ini terbukti lebih hemat dan ramah lingkungan, sehingga menjadi pilihan utama para petani Lebak dalam menghadapi musim kemarau yang semakin panjang. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, menegaskan bahwa meski kekeringan belum merata di seluruh wilayah, upaya mitigasi melalui pompanisasi-penyedotan air dari sungai, embung, maupun lapisan tanah-sudah berjalan. Pemerintah daerah terus menggalang dukungan untuk memperluas penyediaan pompa pantek, karena keberhasilan program ini berpotensi menjaga stabilitas produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Selain bantuan pompa, otoritas setempat juga mendorong penanaman varietas padi tahan kekeringan untuk memperkuat ketahanan pangan selama periode April‑Agustus 2026. Kolaborasi antara petani, pemerintah kabupaten, dan lembaga keuangan desa diharapkan dapat menutup kesenjangan kebutuhan pompa, memastikan pasokan air yang cukup, dan menghindari risiko gagal panen yang dapat memperparah krisis pangan di wilayah tersebut





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pompa Pantek Kemarau Padi Lebak Irigasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Syngenta Indonesia luncurkan inovasi fungisida untuk budidaya padiSyngenta Indonesia mengenalkan fungisida inovatif untuk padi berbasis teknologi Adepidyn sebagai upaya mendukung program swasembada pangan, khususnya beras di ...

Read more »

Gubernur Sumut pompa semangat Timnas hadapi Vietnam di Piala AFF U19Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memompa semangat pemain Timnas Indonesia menghadapi Vietnam untuk laga penentuaan juara Grup A di Piala AFF ...

Read more »

Inovasi Kuliner Tradisional Kue Klepon Jadi KekinianDengan inovasi varian isi, kue tradisional berubah menjadi kue kekinian yang banyak diminati tak hanya orang tua namun juga anak muda.

Read more »

Tim SAR Gabungan Menemukan Jasad Warga Lebak yang Terseret Sungai CiujungSetelah tiga hari pencarian intensif, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad warga Lebak yang terseret Sungai Ciujung, Muhammad Soleh (14), dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa tragis ini menyoroti bahaya arus sungai yang kuat, terutama saat musim hujan.

Read more »