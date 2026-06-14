Inovasi Penilaian dan Penghargaan Yel‑Yel di LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Kalimantan Tengah

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengumumkan sistem monitoring baru, penambahan juri daerah, serta kategori apresiasi yel‑yel terbaik dalam Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar 2026, meningkatkan transparansi dan kreativitas peserta.

Pelaksana Tugas (Plt. ) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menyampaikan serangkaian perbaikan penting dalam penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 pada acara penyerahan piala dan medali di Kalawa Convention Hall Palangka Raya pada Sabtu 13 Juni 2026.

Acara dimulai dengan penghargaan kepada SMAN 2 Katingan Kuala yang keluar sebagai Juara I tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Setelah upacara resmi, Siti Fauziah menjelaskan bahwa kompetisi kini dilengkapi dengan sistem monitoring yang memungkinkan dewan juri dan panitia meninjau ulang rekaman penilaian bila terdapat perbedaan pendapat atau dugaan ketidaksepahaman. Sistem baru ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam proses penilaian, sehingga setiap jawaban peserta dapat terdengar jelas tanpa gangguan teknis.

Selain itu, jumlah juri daerah ditambah untuk memastikan keberagaman perspektif dalam menilai kualitas jawaban, sementara mekanisme pengawasan diperkuat melalui tim audit internal yang memantau seluruh tahapan perlombaan secara real time. Inovasi penting lainnya adalah penambahan kategori apresiasi yel‑yel terbaik, yang menyoroti kreativitas, semangat kebangsaan, dan penguasaan bahasa. Penilaian yel‑yel tidak hanya menilai semangat, tetapi juga mengkaji unsur budaya daerah, nasionalisme, serta kemampuan menggabungkan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing secara tepat.

Pada babak penyisihan pertama, SMAN 1 Pangkalan Bun meraih penghargaan yel‑yel terbaik, diikuti oleh SMAN 1 Kuala Kurun pada penyisihan kedua, dan SMAN 1 Buntok pada penyisihan ketiga. Penghargaan ini diharapkan mendorong peserta menampilkan kreativitas yang mencerminkan identitas kedaerahan sekaligus rasa persatuan nasional dan semangat internasional. Siti Fauziah menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis, mulai dari kualitas audio, kejelasan mikrofon, hingga proses verifikasi jawaban, telah dilakukan sebelum kompetisi dimulai.

Seluruh tim panitia bekerja sama dengan pihak teknis untuk memastikan bahwa setiap suara peserta terdengar jelas, sehingga potensi kesalahan penilaian dapat diminimalisir. Ia juga menambahkan bahwa penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR RI tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi akademik, tetapi juga ruang bagi generasi muda mengekspresikan kreativitas serta memperkuat nilai‑nilai kebangsaan.

Dengan inovasi sistem monitoring, peningkatan jumlah juri, dan penambahan kategori yel‑yel, diharapkan lomba ini menjadi model kompetisi yang lebih adil, transparan, dan inspiratif bagi siswa SMA di seluruh provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya





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Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR Inovasi Penilaian Penghargaan Yel‑Yel SMAN 2 Katingan Kuala

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