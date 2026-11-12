Inovasi AI dan Manufaktur China Dominasi Web Summit 2026 di Lisbon

Perusahaan teknologi China memamerkan robot humanoid dan mobil terbang di Web Summit 2026, menyoroti kemajuan manufaktur dan adopsi AI terbuka untuk transformasi industri global.

Perusahaan-perusahaan asal China memamerkan inovasi teknologi canggih di Web Summit 2026 yang diselenggarakan di Lisbon, Portugal, pada 8 hingga 11 November 2026. Pameran ini menampilkan robot yang didukung kecerdasan buatan untuk lingkungan ritel hingga kendaraan transportasi udara yang dapat dilepas-pasang. Event bertema transformasi industri ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kemajuan manufaktur dan AI membuka peluang aplikasi baru dalam kehidupan sehari-hari.

Robotika Canggih dan Integrasi AI di Sektor Ritel

Perusahaan robotika China, Galbot, menjadi salah satu sorotan utama dengan memamerkan robot G1 yang dirancang untuk operasional di toko swalayan, apotek, dan pabrik. Robot ini dilengkapi dengan alas beroda dan dua lengan yang memanfaatkan AI untuk memahami lingkungan serta melakukan tugas fisik secara otonom. Desain ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi kerja di berbagai lokasi komersial dan industri.

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Ahti Heinla, pendiri perusahaan robot pengantar otonomos Starship Technologies, menyampaikan kekagumannya terhadap percepatan teknologi China. Ia menilai skala manufaktur China merupakan keunggulan kompetitif signifikan dalam pengembangan AI fisik. Heinla menjelaskan bahwa kemajuan ini telah menarik perhatian luas di Eropa dan Amerika Serikat.

Perbedaannya terletak pada ukuran kendaraan otonom yang dikembangkan. Sementara Starship berfokus pada robot pengantar kecil di trotoar, perusahaan China mengembangkan kendaraan berukuran lebih besar untuk jalan raya. Heinla menambahkan bahwa kolaborasi internasional sangat penting untuk mengeksplorasi mobil terbang dan penerbangan ketinggian rendah sebagai solusi pelengkap pasar.

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Inovasi Transportasi dan Mobil Terbang XPENG ARIDGE

Zhao Deli, pendiri pengembang mobil terbang XPENG ARIDGE, memperkenalkan Land Aircraft Carrier dalam upacara pembukaan Web Summit 2026. Sistem inovatif ini terdiri atas kendaraan darat beroda enam dan pesawat listrik yang dapat dilepas-pasang dengan mudah. Kedua komponen tersebut dipajang di sisi panggung utama dengan desain yang memudahkan pengangkutan, penyimpanan, dan pengisian daya.

Zhao Deli memperkirakan bahwa industri mobil terbang global akan memasuki periode perkembangan pesat dalam satu dekade ke depan. Menurutnya, pada tahap awal teknologi ini akan difokuskan untuk penerbangan rekreasi dan keperluan penyelamatan darurat. Pengembangan selanjutnya akan bertujuan untuk mengintegrasikan layanan ini ke dalam transportasi umum titik ke titik.

Selain inovasi hardware, aspek pengembangan perangkat lunak juga menjadi fokus diskusi. Perusahaan-perusahaan China terus berusaha menyeimbangkan kinerja, biaya operasional, dan pengelolaan data dalam ekosistem AI mereka. Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi adopsi teknologi yang lebih luas di berbagai sektor industri.

Diskusi Panel dan Peran Teknologi Sumber Terbuka

Diskusi panel bertajuk The Open Source Advantage pada 10 November 2026 membahas strategi pengembangan AI yang berkelanjutan. Perwakilan dari perusahaan AI China, ModelBest dan MiniMax, berdiskusi dengan mitra dari perusahaan modal ventura True Ventures mengenai peran teknologi sumber terbuka. Para ahli menekankan bahwa model terbuka menawarkan alternatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bisnis.

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Keuntungan utama dari pendekatan sumber terbuka adalah kemampuan untuk membuat AI canggih lebih mudah diakses oleh usaha kecil dan pengembang independen. Hal ini mendorong ekosistem inovasi yang lebih inklusif dan kompetitif di pasar global. Langkah ini juga membantu mengurangi hambatan teknologi bagi entitas yang belum memiliki infrastruktur besar.

Web Summit 2026 telah berhasil menyoroti bagaimana kolaborasi antara manufaktur kelas dunia dan pengembangan AI menciptakan dampak nyata. Inovasi dari perusahaan China menunjukkan potensi besar untuk mengubah cara orang bekerja dan bepergian di masa depan. Kehadiran robot humanoid dan kendaraan terbang membuktikan bahwa batas teknologi semakin kabur dan siap untuk diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran internasional di Lisbon ini juga menegaskan posisi China sebagai pemain utama dalam revolusi teknologi global. Para pelaku industri dan investor dari seluruh dunia memperhatikan langkah strategis dalam integrasi AI fisik dan transportasi udara. Pameran ini menjadi jembatan penting untuk pertukaran ide dan teknologi antar negara dalam menghadapi tantangan industri masa depan.