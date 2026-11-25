Inlacin® obat herbal asal Indonesia berhasil mendapatkan akreditasi EBE karena memenuhi standar uji klinis dan reproduksibilitas. Produk Dexa Medica ini dinilai independen dan transparan.

Masyarakat Indonesia diingatkan untuk lebih waspada terhadap maraknya produk kesehatan berbahan alam yang beredar tanpa bukti uji klinis yang valid dan sebagian bahkan mengandung bahan kimia obat ilegal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan keselamatan konsumen, sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai informasi detail obat yang digunakan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan dan lembaga independen terus melakukan evaluasi ketat terhadap produk herbal berdasarkan bukti klinis yang kuat.

Standar Ketat Evaluasi Produk Herbal

Organisasi nirlaba independen dengan badan hukum di New York, Amerika Serikat, yaitu Empowered By Evidence, melakukan pemeriksaan reproduksibilitas produk serta kesesuaian antara produk yang diteliti dengan produk yang dijual di pasaran. Evaluasi menyeluruh ini mencakup penilaian mutu bahan botani, standardisasi proses produksi, konsistensi antarbatch, dan reproduksibilitas produk secara keseluruhan untuk memastikan kualitas yang terjamin.

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Nigel Pollard, Ketua Dewan Direksi Empowered By Evidence, menegaskan bahwa produk kesehatan berbahan alam memiliki karakter yang sangat rumit karena komposisinya dapat berbeda antara satu merek dengan merek lain, bahkan antarbatch dari produk yang sama. Sediaan dari tanaman yang sama pun dapat bervariasi bergantung pada sumber bahan, proses ekstraksi, kendali produksi, dan standardisasi yang diterapkan. Oleh karena itu, bukti ilmiah yang valid hanya dapat diperoleh dari penelitian langsung pada produk jadi itu sendiri.

Akreditasi Inlacin dari Dexa Laboratories

Brand obat herbal asal Indonesia, Inlacin®, yang dikembangkan oleh Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences, berhasil memperoleh pengakuan dari lembaga independen tersebut. Produk ini dinilai telah memenuhi uji klinis yang dilakukan langsung pada produk yang bersangkutan, lengkap dengan data reproduksibilitas dan kesetaraan mutu yang komprehensif. Akreditasi ini menjadi bukti bahwa produk tersebut benar-benar berbasis sains dan transparan dalam memberikan informasi kepada konsumen.

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Nigel Pollard menyatakan bahwa memilih produk kesehatan berbahan alam yang benar-benar berbasis sains bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat luas. Ia menekankan bahwa konsumen dan tenaga kesehatan membutuhkan penilaian yang independen, edukasi yang terbuka, serta akses mudah ke bukti ilmiah tiap produk melalui akreditasi ini. Dengan demikian, mereka dapat dengan mudah mengenali produk yang sudah diuji secara klinis dan menunjukkan hasil yang nyata.

Dukungan Ahli dan Penelitian Klinis

Prof. Theo Dingermann dari Goethe University Frankfurt memberikan penilaian positif dengan menyatakan bahwa bobot sebuah akreditasi sangat ditentukan oleh siapa penilainya. Ia mengungkapkan bahwa kepercayaan pada obat berbahan alam harus dibangun dari bukti setiap produk yang dinilai oleh para ahli tanpa kepentingan komersial. Kriterianya yang dipublikasikan dan diterapkan secara konsisten kepada setiap pemohon memberikan kredensial yang dapat dipercaya oleh dokter dan konsumen.

Inlacin® merupakan fitofarmaka berpaten dengan standar farmasi yang telah dievaluasi melalui lebih dari 22 studi ilmiah yang telah dipublikasikan secara internasional. Saat ini, Dexa Medica memasarkan Inlacin® di Indonesia, Filipina, dan Kamboja, dengan rencana ekspansi ke sejumlah negara lain di masa mendatang. Produk ini juga relevan dengan perkembangan pemahaman tentang metabolic ovarian syndrome yang melihat kondisi tersebut dari sisi endokrin dan metabolik sekaligus.

Penelitian klinis terhadap DLBS3233 melibatkan seratus dua puluh empat perempuan dengan resistensi insulin dan gangguan metabolisme glukosa selama enam bulan. Hasil studi acak, tersamar ganda, dan terkontrol menunjukkan bahwa resistensi insulin pada kelompok yang menerima DLBS3233 membaik secara bermakna dibandingkan kondisi awal. Efek tersebut sebanding dengan parameter metabolik dan reproduksi yang dievaluasi dalam studi tersebut.