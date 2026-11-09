Inklusi Disabilitas Hilton: Nabil Rahmadi dan Strategi DoubleTree Jakarta

Nabil Rahmadi membuktikan kapasitas karyawan disabilitas di DoubleTree by Hilton Jakarta. Strategi inklusi Hilton menggabungkan pelatihan dan penyesuaian lingkungan kerja untuk keberlanjutan.

Nabil Rahmadi, seorang penyandang tuli yang berkarier sebagai Laundry Attendant, telah membuktikan bahwa karyawan disabilitas mampu berkembang pesat di industri perhotelan ketika didukung oleh komunikasi yang efektif dari rekan-rekan kerjanya di DoubleTree by Hilton Jakarta - Diponegoro. Keberhasilannya menjadi bukti nyata bahwa hambatan fisik dapat diatasi dengan lingkungan kerja yang inklusif dan saling mendukung, menantang stigma lama mengenai keterbatasan seseorang dalam bekerja di sektor layanan.

Mekanisme Dukungan dan Pelatihan Staff Hotel

Sellyka Nurhalim, Learning & Development Manager DoubleTree by Hilton Jakarta - Diponegoro, menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan berbagai mekanisme strategis untuk memastikan karyawan disabilitas memiliki kesempatan berkembang yang setara dengan karyawan lainnya. Mekanisme ini mencakup pemberian pelatihan khusus, penyesuaian fasilitas kerja yang memadai, serta arahan intensif agar setiap individu dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal tanpa hambatan signifikan. Pendekatan holistik ini bukan hanya sekadar pemenuhan kuota, melainkan upaya sistematis untuk menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan produktif bagi semua lapisan staf.

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Komitmen Global Hilton melalui Travel with Purpose

Alexandra Murray, Area Vice President & Head of South East Asia Hilton, menegaskan bahwa komitmen perusahaan terhadap inklusi adalah bagian dari strategi jangka panjang yang terintegrasi dalam kerangka global. Langkah konkret ini diwujudkan melalui strategi Travel with Purpose dan pemanfaatan fasilitas Hilton University untuk membekali seluruh jaringan karyawan dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya keberagaman. Inisiatif ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional besar telah menyelaraskan nilai-nilai sosial dengan tujuan bisnis strategis mereka di kawasan Asia Tenggara.

Transformasi Pola Pikir Nabil Rahmadi Menjadi Laundry Attendant

Bagi Nabil Rahmadi, awal kariernya di industri perhotelan sempat memicu keraguan besar karena profesi ini dikenal membutuhkan interaksi dan komunikasi intensif dengan banyak orang. Sebagai seorang penyandang tuli, ia sempat mempertanyakan apakah dirinya mampu bekerja dengan baik di lingkungan yang menuntut kecepatan respons verbal. Namun, ia memilih untuk tidak terfokus pada keterbatasan yang mungkin dihadapi, melainkan beralih ke potensi kemampuan yang bisa dikembangkan. Pola pikir ini menjadi sumber kepercayaan diri utama yang membawanya menjadi Laundry Attendant yang andal di DoubleTree by Hilton Jakarta - Diponegoro.

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Dampak Komunikasi dan Adaptasi Rekan Kerja Nabil

Pengalaman Nabil Rahmadi menunjukkan bahwa kesempatan kerja harus disertai dengan kesiapan lingkungan untuk menerima cara berkomunikasi dan kebutuhan yang berbeda dari setiap individu. Dalam kesehariannya, dukungan sederhana yang diinisiasi oleh rekan-rekan kerjanya memberikan dampak positif yang sangat besar bagi kelancaran tugasnya. Para staf kerap berinisiatif menuliskan informasi, membuat catatan tertulis, menggunakan gestur tubuh, atau mencari metode komunikasi alternatif lainnya agar interaksi tetap berjalan lancar dan efektif.

Bagi Nabil, langkah-langkah teknis tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki nilai emosional dan profesional yang sangat berarti. Hal itu menunjukkan bahwa rekan-rekan menghargai komunikasi tim dan ingin memastikan ia tetap dilibatkan secara penuh dalam setiap aktivitas operasional. Bagi Nabil Rahmadi, inklusi bukan berarti semua orang harus menguasai bahasa isyarat dengan sempurna, melainkan kesediaan untuk belajar, bersabar, dan menemukan cara berkomunikasi yang bisa dipahami bersama menjadi hal yang jauh lebih penting.

Pendidikan BISINDO dan Kesempatan Belajar Karyawan

Kegiatan yang memperluas wawasan ini pernah melibatkan Nabil Rahmadi dalam kelas dasar bahasa isyarat Indonesia yang diselenggarakan khusus untuk karyawan hotel. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional dan menjadi kesempatan berharga bagi rekan kerjanya untuk mengenal cara berkomunikasi dengan penyandang tuli. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia disabilitas membutuhkan perubahan yang lebih luas daripada sekadar membuka lowongan pekerjaan secara formal.

Peran Sellyka Nurhalim dalam Mengubah Perspektif Rekrutmen

Sellyka Nurhalim, Learning & Development Manager DoubleTree by Hilton Jakarta - Diponegoro, menyoroti adanya kesalahpahaman umum yang masih kerap muncul, yaitu anggapan bahwa seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan pariwisata untuk bisa bekerja di industri perhotelan. Padahal, menurut Sellyka Nurhalim, industri ini sangat terbuka bagi orang dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang beragam. Kemampuan teknis maupun keterampilan interpersonal dapat dikembangkan melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan pengalaman masa lalu.

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Sellyka Nurhalim menilai bahwa pengalaman mendampingi siswa, mahasiswa, dan karyawan penyandang disabilitas memperlihatkan bahwa seseorang dapat belajar dan beradaptasi dengan cepat ketika diberi ruang, arahan, serta kepercayaan yang cukup. Ia menilai bahwa kita sering menilai seseorang berdasarkan apa yang bisa mereka lakukan hari ini, bukan berdasarkan apa yang bisa mereka capai ketika mendapatkan kesempatan dan dukungan yang tepat. Pernyataan ini menjadi fondasi filosofis dalam membangun tim kerja yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.