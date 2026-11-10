INKA Siap Penuhi Kebutuhan 23 Trainset KRL Baru untuk KAI Commuter

PT INKA menyambut rencana PT KAI memenuhi kebutuhan 23 trainset KRL baru untuk KAI Commuter melalui produksi dalam negeri di Madiun.

PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA menyambut baik rencana PT KAI (Persero) untuk memenuhi kebutuhan 23 trainset KRL baru melalui INKA. Rencana ini disampaikan sebagai bentuk komitmen menghadirkan sarana transportasi yang andal bagi pengguna Commuter Line.

Direktur Utama PT INKA (Persero) Bambang Jatmika melakukan pengecekan terhadap Trainset 9 (TS 9) di Madiun, Jawa Timur, pada Selasa, 10 November 2026. Trainset 9 merupakan rangkaian KRL buatan PT INKA untuk PT KAI Commuter Indonesia.

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Pengecekan Trainset 9 di Madiun Jadi Bukti Komitmen INKA

Direktur Utama PT INKA (Persero) Bambang Jatmika memeriksa langsung rangkaian KRL ke-9 atau Trainset 9 di Madiun pada Selasa, 10 November 2026. Pengecekan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya PT INKA menjaga kualitas sarana yang akan digunakan PT KAI Commuter Indonesia.

Menurut Bambang Jatmika, pengecekan tersebut menjadi cara perusahaan menjawab kepercayaan yang diberikan operator. PT INKA menyatakan akan terus membenahi proses kerja dan meningkatkan kualitas sarana bagi operator maupun masyarakat pengguna layanan.

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Bambang Jatmika menyampaikan bahwa setiap masukan menjadi bahan bagi PT INKA untuk terus berkembang. Ia menegaskan bahwa komitmen menyediakan produk yang andal bagi pengguna Commuter Line menjadi prioritas perusahaan.

Rencana KAI Atur Target 23 Trainset dan Skema Produksi

PT KAI (Persero) menargetkan pemenuhan 23 trainset baru dapat dilakukan dalam kurun dua hingga tiga tahun. Dari jumlah tersebut, delapan trainset menjadi kebutuhan yang paling mendesak.

PT KAI juga membuka fleksibilitas skema produksi melalui PT INKA dengan tetap melibatkan industri dalam negeri. Menurut Bambang Jatmika, rencana pengadaan baru ini akan berjalan seiring dengan penyelesaian kewajiban yang sedang berlangsung, sehingga dukungan INKA tetap berjalan sesuai jadwal yang ada.

Bambang Jatmika menyatakan PT INKA sangat antusias menyambut kebutuhan sarana tersebut. Ia juga menegaskan bahwa INKA berkomitmen menyelesaikan produksi sesuai kebutuhan PT KAI Commuter Indonesia, termasuk dalam menjaga ekosistem industri perkeretaapian nasional.

Standar Keselamatan dan Uji Coba Dinamis Rangkaian KRL

Rangkaian KRL ke delapan produksi PT INKA saat ini menjalani uji coba dinamis bersama PT KAI Commuter Indonesia dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Tahap ini menjadi bagian dari penyiapan sarana sebelum digunakan untuk pelayanan penumpang.

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Bambang Jatmika menyebut pengalaman dari rangkaian yang sudah beroperasi menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan produk dan proses kerja. Ia menyatakan PT INKA memiliki standar yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menghasilkan sarana yang aman dan nyaman.

Koordinasi INKA dan KAI Commuter Lanjut ke Tahap Produksi

PT INKA akan berkoordinasi dengan PT KAI (Persero) dan PT KAI Commuter Indonesia untuk menyelaraskan kebutuhan teknis dengan perencanaan produksi. Koordinasi ini juga mencakup penyesuaian jadwal pemenuhan sarana bagi operator Commuter Line.

Pengendalian mutu selama proses produksi akan terus diperkuat oleh PT INKA. Perusahaan juga akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan pengujian bersama operator agar kualitas rangkaian KRL yang dikirim dapat dipastikan sesuai standar.

Bagi masyarakat pengguna, target pengadaan 23 trainset baru diharapkan dapat memperkuat layanan Commuter Line di masa mendatang. Pemenuhan kebutuhan sarana ini juga menjadi langkah PT INKA dalam memperkuat industri kereta api dalam negeri.