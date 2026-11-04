Injourney Kuasai 65,77% Saham GMFI Usai Restrukturisasi Garuda Group

PT Injourney resmi menguasai saham mayoritas PT GMFI setelah pengalihan aset dalam rangka restrukturisasi Garuda Group oleh Pemerintah Indonesia untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara ( BP BUMN) telah menyelesaikan langkah strategis dalam restrukturisasi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMFI. Langkah krusial ini ditandai dengan pengalihan kepemilikan 82.100.173.900 saham seri B atas nama PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau API kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney. Informasi resmi ini diungkapkan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, (5/11/2026).

Mekanisme Transfer Kepemilikan Saham

PT Injourney kini menjadi pemegang saham mayoritas yang menguasai 65,77% total saham Perseroan. Transaksi pengalihan ini didasari oleh akta pemindahan hak atas saham PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk Nomor 01 yang dibuat pada 2 November 2026 di hadapan notaris Desman di Jakarta. Setelah Injourney menerima saham tersebut, aset itu kemudian dialihkan kepada PT Danantara Asset Management berdasarkan akta pemindahan hak atas saham Nomor 2 pada tanggal yang sama. Proses ini dilaksanakan di hadapan notaris yang sama di Jakarta.

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Andi Fahrurrozi selaku Direktur Utama GMFI menegaskan bahwa kedua pengalihan saham tersebut merupakan bagian integral dari rencana restrukturisasi dan penyehatan Garuta Group. Transaksi ini dikategorikan sebagai dividen in specie, yang berarti pengalihan saham Perseroan dilakukan tanpa melibatkan pembayaran uang tunai di pasar modal. Mekanisme ini dijalankan di luar transaksi Bursa Efek Indonesia melalui metode Free of Payment (FOP) sesuai dengan Peraturan KSEI Nomor V-D tentang instruksi pemindahbukuan efek tanpa pembayaran dana di sistem C-Best KSEI.

Posisi Stakeholder dan Kontrol Pemerintah

Sebelum terjadi perubahan kepemilikan, struktur pemegang saham PT GMFI tercatat sangat terkonsentrasi pada entitas tertentu. Setelah penyelesaian transaksi, struktur kepemilikan saham Perseroan berubah secara signifikan namun tetap mempertahankan pola kontrol lama. Pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tbk menyisakan porsi sebesar 27,44% dari total saham. PT Aero Wisara memegang porsi yang sangat kecil sebesar 0,275% dari ekuitas perusahaan.

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PT Danantara Asset Management kini menguasai porsi terbesar sebesar 65,77% yang sebelumnya dipegang oleh Injourney sebagai perantara penempatan. Sisa kepemilikan saham yang lain dengan proporsi kurang dari 5% mencakup sebesar 6,52%. Andi Fahrurrozi menekankan bahwa perubahan struktur pemegang saham ini tidak mengubah pengendali utama dalam Perseroan. Pemerintah Republik Indonesia melalui BP BUMN tetap menjadi pengendali secara tidak langsung di dalam perseroan yang memiliki tugas strategis menjaga aset nasional di sektor aviation.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Keputusan strategis ini dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang sebelumnya telah disepakati dengan suara bulat. Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 117.160.915.458 suara atau sebesar 93,8524235% dari total saham dengan hak suara yang sah. Persetujuan dari seluruh stakeholder ini mencakup dua mata acara utama, yaitu pelaksanaan kuasi reorganisasi serta pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor penuh. Langkah ini melibatkan penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar.

Kuasi reorganisasi ini merupakan langkah administratif dan akuntansi yang bertujuan menata kembali struktur ekuitas Perseroan. Tujuannya adalah menghapuskan saldo laba negatif atau retained earnings deficit yang berasal dari akumulasi kerugian di masa lalu. Mengacu pada laporan keuangan auditan Perseroan per 31 Januari 2026, saldo laba negatif GMFI tercatat sebesar US$ 512,9 juta atau setara Rp 9,27 triliun dengan asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 18.080.

Penghapusan saldo laba negatif tersebut didanai melalui penggunaan agio saham sebesar US$ 299,6 juta atau Rp 5,41 triliun. Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali menyumbang US$ 1,1 juta atau Rp 19,8 miliar. Sisa pendanaan berasal dari penurunan nilai nominal saham sebesar US$ 212,2 juta atau Rp 3,83 triliun tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar. Andi menambahkan bahwa struktur permodalan yang lebih sehat ini memberikan ruang lebih besar untuk memperkuat ketahanan finansial dan meningkatkan daya tarik investor serta mitra strategis dalam mendukung inisiatif ekspansi jangka panjang.