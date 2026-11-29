InJourney Airports meraih predikat Platinum ASRRAT 2026 berkat Laporan Berkelanjutan yang transparan. Penghargaan ini menegaskan komitmen perusahaan dalam isu keberlanjutan global dan transformasi bandara.

PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports resmi meraih penghargaan bergengsi Asia Sustainability Report ing Rating (ASRRAT) 2026 dengan meraih predikat tertinggi, yaitu Platinum. Penghargaan yang diserahkan secara langsung di Yogyakarta ini diterima oleh Wakil Direktur Utama InJourney Airports, Achmad Syahir, mewakili perusahaan dalam ajang yang diselenggarakan oleh National Center for Corporate Rating (NCCR).

Mekanisme Penilaian dan Standar Global ASRRAT

Penilaian untuk meraih predikat Platinum ini dilakukan berdasarkan kriteria ketat yang mengacu pada Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 serta ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyelenggara ASRRAT menyatakan bahwa capaian tertinggi ini mencerminkan bahwa Laporan Berkelanjutan InJourney Airports telah memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang sangat tinggi, sehingga layak dijadikan tolok ukur bagi industri lain.

Also read BPKH raih peringkat tertinggi ASRRAT 2026 dengan platinum rating

Visi Strategic Sustainability Report InJourney

Direktur Utama InJourney Airports, Mohammad R. Pahlevi, menegaskan bahwa Laporan Berkelanjutan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pengambilan kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap isu keberlanjutan secara konsisten dari tahun ke tahun. Ia menekankan bahwa isu keberlanjutan saat ini telah menjadi tuntutan global yang harus direspons secara terukur oleh setiap pengelola bandar udara di seluruh dunia.

Pilar Utama Strategi Transformasi Bandara

Wakil Direktur Utama InJourney Airports, Achmad Syahir, menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan bagian integral dari perjalanan transformasi bandara yang dicanangkan oleh perseroan sejak tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat peran perusahaan sebagai agen pembangunan nasional. Fokus utama dari Laporan Berkelanjutan tahun buku 2025 tersebut adalah mengukur dan melaporkan empat pilar strategi utama, di antaranya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta aspek K3.

Advertisement

Implementasi Nyata dan Capaian Energi Terbarukan

Sebagai wujud implementasi nyata pada pilar lingkungan, InJourney Airports secara rutin menjalankan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kegiatan ini mencatat penggunaan listrik dan bahan bakar operasional bandara menggunakan perangkat khusus untuk memastikan data yang akurat. Achmad Syahir menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan agar bandara terus memperkuat efisiensi energi, mengoptimalkan sistem operasional, dan mengimplementasikan energi baru terbarukan atau EBT.

Jangkauan Energi Surya dan Sertifikasi Internasional

Implementasi pemanfaatan energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) telah diterapkan di enam bandar udara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Bandara Minangkabau di Padang, Bandara Banyuwangi, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, serta Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang. Selain itu, Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai juga telah mengantongi sertifikasi global Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018.

Penghargaan ISO 14001 untuk Konservasi Lingkungan

Untuk aspek konservasi lingkungan, penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 telah dilakukan di empat lokasi lainnya, yakni Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin, Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan Bandara Internasional Yogyakarta. Langkah-langkah komprehensif ini menunjukkan dedikasi InJourney Airports dalam menjaga kelestarian lingkungan sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor penerbangan Indonesia.