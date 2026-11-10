InJourney Airports Kerjasama KP2MI Salurkan PMI ke Jepang dan Sektor Aviasi Global

InJourney Airports dan KP2MI menandatangani MoU untuk melatih dan menyalurkan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang, mencakup 2.600 posisi di sektor aviasi hingga 2029.

Perusahaan operator bandara InJourney Airports resmi menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( KP2MI). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, pelatihan, dan penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke pasar kerja internasional, dengan fokus utama pada negara Jepang. Langkah ini diambil untuk merespons lonjakan kebutuhan tenaga kerja di Jepang akibat struktur demografi yang menua.

Dari total populasi lebih dari 123 juta penduduk Jepang, sekitar 29,4 persen merupakan kelompok lanjut usia atau lansia. Kondisi demografis ini menciptakan celah besar dalam pasokan tenaga kerja, baik di sektor manufaktur maupun industri pendukung seperti kebandarudaraan. InJourney Airports memanfaatkan momentum ini melalui Unit Bisnis Strategis mereka, yaitu InJourney Airports Learning Center (IALC), untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing secara global.

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Potensi Penyerapan Tenaga Kerja Aviasi Hingga 2029

InJourney Airports mengidentifikasi adanya peluang besar bagi calon pekerja migran Indonesia di sektor penerbangan Jepang. Haris, yang menjabat sebagai Head of InJourney Airports Learning Center, menyatakan bahwa potensi penyerapan tenaga kerja di sektor aviasi Negeri Sakura mencapai ribuan orang dalam beberapa tahun ke depan. Data yang diperoleh dari kunjungan ke Jepang menunjukkan angka spesifik untuk kebutuhan tenaga kerja.

Menurut data yang disampaikan oleh Haris pada Selasa, 10 November 2026, kebutuhan tenaga kerja untuk sektor aviasi di Jepang diperkirakan mencapai kurang lebih 2.600 orang hingga Maret 2029. Pemetaan kebutuhan ini mencakup berbagai disiplin ilmu dan posisi kritis dalam operasional bandara. Posisi tersebut meliputi bidang kargo, pergudangan atau warehouse, pelayanan darat atau ground handling, pembersihan gedung atau building cleaning, hingga keamanan penerbangan atau aviation security.

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Standarisasi Pelatihan di Fasilitas IALC Soekarno-Hatta

Kemitraan antara InJourney Airports dan KP2MI dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman mengenai Sinergi Peningkatan Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam kerangka ini, IALC berfungsi sebagai pusat pelatihan yang menyiapkan calon PMI baik dalam kompetensi teknis maupun keterampilan lunak atau soft skill. Modul pelatihan yang dirancang sangat komprehensif dan relevan dengan standar industri global.

Program pelatihan yang dibuka secara resmi mencakup materi Ground Handling, Cargo, Warehouse, Aviation Security, Airport Operation, Airport Rescue & Fire Fighter, Cleaning, hingga soft skill. Seluruh kegiatan pelatihan dipusatkan di Gedung IALC yang berlokasi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Fasilitas ini didukung oleh infrastruktur modern yang lengkap untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif.

Fasilitas IALC dilengkapi dengan serangkaian ruang pendukung yang dirancang untuk simulasi dan pembelajaran mendalam. Jumlah fasilitas tersebut terdiri dari 10 ruang kelas, 1 auditorium, 1 amfiteater, 1 e-library, 1 ruang simulasi, serta ruang makan atau dining hall. Direktur Utama InJourney Airports, Mohammad R. Pahlevi, menekankan bahwa InJourney Airports merupakan operator bandara terbesar ke-5 di dunia dan IALC dirancang untuk membangun SDM profesional.

Penyaluran Gelombang Pertama dan Program CSR

Dalam waktu dekat, InJourney Airports merencanakan pemberian pelatihan bagi 289 calon PMI. Penyaluran ini akan mempersiapkan mereka untuk bekerja di sektor manufaktur maupun industri lain di Jepang. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 60 orang merupakan penerima manfaat dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang dijalankan oleh InJourney Airports.

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Sebagai langkah awal, InJourney Airports telah melepas gelombang pertama calon PMI pada hari yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jumlah pelepasan gelombang pertama ini sebanyak 41 orang. Para calon pekerja ini difokuskan untuk ditempatkan di industri manufaktur di Jepang. Haris menjelaskan bahwa semangat Hari Pahlawan menjadi inspirasi dalam kolaborasi ini untuk memberikan persiapan terbaik bagi pekerja migran.

Mohammad R. Pahlevi menambahkan bahwa kemitraan ini merupakan langkah nyata InJourney Airports sebagai agen pembangunan dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan siap kerja. Dengan sinergi bersama KP2MI, InJourney Airports berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap PMI yang dikirim memiliki kompetensi yang mumpuni dan perlindungan yang memadai di negeri Sakura.