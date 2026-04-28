Inisiatif Pengolahan Sampah di Bojonegara: Dari Masalah Menjadi Peluang Ekonomi dan Sosial

Nasabah PNM Mekaar di Bojonegara mengubah sampah menjadi peluang ekonomi dan sosial melalui Bank Sampah MATA, mengurangi limbah dan menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Sampah sering kali dianggap sebagai masalah, tetapi sebenarnya dapat diubah menjadi peluang bernilai ekonomi sekaligus membawa dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, nasabah PNM Mekaar telah membuktikan hal ini dengan inisiatif pengolahan sampah yang menginspirasi.

Berawal dari usaha rumahan sejak 2019, Amaliyah tidak hanya mengembangkan bisnisnya, tetapi juga memulai pengolahan sampah yang memberikan nilai ekonomi dan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Perjalanan Amaliyah bersama PNM mulai berkembang pesat sejak mendapatkan pemberdayaan PNM Mekaar pada 2023. Tidak hanya memperoleh tambahan modal, ia juga mendapatkan pendampingan dan pembinaan yang mendorong peningkatan kapasitas usahanya. Melalui PNM, ia mengembangkan brand Amalia Kitchen, yakni usaha kue rumahan yang sampahnya diolah menjadi berbagai hal seperti aroma theraphy hingga Sofa ecobrick.

Seiring meningkatnya produksi, muncul tantangan berupa penumpukan sampah, yang kemudian direspons dengan langkah bijak melalui inisiasinya untuk mengajak ibu-ibu lain melakukan pemilahan serupa. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga melahirkan Bank Sampah MATA (Masigit Asri Tanpa Sampah) yang melibatkan masyarakat sekitar. Dimana 86 anggota bank sampah melakukan penyetoran yang diganjar rupiah untuk setiap kilogram sampah yang disetorkan. Lebih dari sekadar usaha, Amaliyah juga menjadikan kegiatan ini sebagai ladang berbagi dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk dhuafa dan anak yatim.

Saya tidak pernah menyangka, yang awalnya hanya ibu-ibu dasteran yang ngumpulin sampah, kini bisa sampai jadi juara Mekaarpreneur. Alhamdulillah, dari kegiatan sederhana ini saya justru bisa berbagi dan memberi manfaat untuk orang lain, ujar Amaliyah. Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary mengatakan, yang dilakukan Amaliyah adalah gambaran nyata dari semangat yang ingin terus PNM tumbuhkan.

Dari hal sederhana, dapur rumahan, bisa lahir dampak yang luas, bukan hanya menguatkan ekonomi keluarga, tapi juga menghadirkan kepedulian sosial dan menjaga lingkungan di sekitar, kata Dodot. Dampak nyata dari Bank Sampah MATA kini dirasakan langsung oleh kampung Masigit dalam hal pengelolaan sampah. Angka tumpukan sampah yang diberikan ke TPU sebelumnya mencapai 900 kg per bulan berhasil berkurang menjadi hanya 400 kg setiap bulannya.

Inisiatif ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya pemilahan sampah yang terkelola dengan baik, Amaliyah dan Bank Sampah MATA telah mengubah sampah yang semula menjadi masalah besar, menjadi sumber keberkahan yang bernilai manfaat langsung bagi sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong semangat gotong royong dan kepedulian sosial di antara warga.

Bank Sampah MATA tidak hanya menjadi tempat penyetoran sampah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Melalui berbagai workshop dan pelatihan, warga diajarkan cara memisahkan sampah organik dan anorganik, serta bagaimana mengolahnya menjadi produk yang berguna. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru bagi mereka yang tertarik untuk mengembangkan bisnis berbasis sampah.

Dengan demikian, inisiatif ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkuler yang berkelanjutan. Keberhasilan Amaliyah dan Bank Sampah MATA juga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan program serupa. Banyak pemerintah daerah dan organisasi swadaya masyarakat yang tertarik untuk mengadopsi model ini sebagai solusi pengelolaan sampah di wilayah mereka. Dengan dukungan yang lebih luas, diharapkan inisiatif seperti ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan





