Inggris vs Kroasia: Dua Kapten, Kane dan Modric, Jadi Sorotan di Laga Perdana Grup L Piala Dunia 2026

PertandinganBetween Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian berat bagi kedua tim. Kedua kapten, Harry Kane dan Luka Modric, akan menjadi pusat perhatian dalam laga yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas, Texas.

Timnas Inggris akan menguji ketajaman Kroasia pada laga perdana Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Dua kapten, Harry Kane dan Luka Modric , menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini.

Inggris menopang serangan dengan trio Jude Bellingham, Anthony Gordon, dan Noni Madueke di belakang penyerang Bayern Muenchen, Harry Kane. Di lini tengah, Declan Rice berpasangan dengan Elliot Anderson. Sementara itu, Kroasia mengandalkan gelandang veteran Luka Modric yang ditemani Mario Pasalic, Martin Baturina, dan Petar Sucic. Lini depan diperkuat Ivan Perisic dan Petar Musa.

Di belakang, kiper Jordan Pickford dijaga oleh Ezri Konsa, Nico O'Reilly, John Stones, dan Reece James. Sementara kiper Kroasia, Dominik Livakovic, mendapat perlindungan dari Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, dan Luka Vuskovic





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Piala Dunia 2026 Grup L Inggris Kroasia Harry Kane Luka Modric

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