Inggris Ubah Menu Makanan Sekolah: Larang Gorengan dan Batasi Gula untuk Kesehatan Anak

Pemerintah Inggris berencana mengubah menu makanan di sekolah dengan melarang makanan gorengan dan membatasi makanan tinggi gula, bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak dan mengatasi masalah obesitas serta kerusakan gigi.

Pemerintah Inggris tengah merencanakan reformasi signifikan pada menu makanan di sekolah-sekolah di seluruh negeri, sebagai upaya krusial untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Rencana ini melibatkan larangan tegas terhadap makanan yang digoreng dan pembatasan ketat terhadap makanan tinggi gula. Sebagai bagian dari perubahan ini, pemerintah berencana untuk mengganti camilan manis dengan buah-buahan segar, serta membatasi ketersediaan makanan siap saji seperti sosis gulung dan pizza. Kebijakan ini merupakan respons terhadap meningkatnya kekhawatiran terkait masalah kesehatan pada anak-anak di Inggris, termasuk tingginya tingkat obesitas dan kerusakan gigi akibat konsumsi gula berlebih. Menteri Pendidikan Inggris, Bridget Phillipson, menyebut langkah ini sebagai perubahan terbesar dalam satu generasi, menekankan pentingnya memberikan anak-anak akses terhadap makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi untuk mendukung konsentrasi, pembelajaran, dan perkembangan mereka. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan mendorong kebiasaan makan yang baik sejak usia dini.

Kementerian Pendidikan Inggris menegaskan bahwa tujuan utama dari perubahan menu makanan sekolah ini adalah untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang lebih baik. Hal ini dicapai melalui pengurangan konsumsi gula, peningkatan asupan serat, dan penghapusan makanan tidak sehat seperti gorengan dari menu. Pemerintah juga akan mewajibkan sekolah untuk mempublikasikan menu makanan secara daring untuk memudahkan pengawasan dan memberikan transparansi kepada orang tua dan masyarakat. Sebelum implementasi penuh, pemerintah akan mengadakan sosialisasi publik selama sembilan minggu untuk memastikan pemahaman dan dukungan yang luas. Bagi sekolah menengah, implementasi akan dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan kebutuhan untuk penyesuaian resep, pembaruan menu, dan pelatihan staf. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan anak-anak yang serius dan menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah berharap dapat membentuk kebiasaan makan yang lebih sehat dan berkelanjutan di kalangan siswa.

Kebijakan ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, meskipun beberapa perdebatan juga muncul terkait aspek implementasi. Asosiasi pimpinan sekolah menyambut baik peningkatan kualitas makanan, namun juga menekankan perlunya tambahan anggaran untuk memastikan sekolah dapat menjalankan perubahan ini secara optimal. Pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini tidak harus mengakibatkan peningkatan biaya makanan, dan akan memberikan panduan untuk membantu sekolah mengelola perubahan dengan efisien. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi, dengan mewajibkan sekolah untuk mempublikasikan menu makanan secara daring. Perubahan menu sekolah ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengubah pola makan anak-anak di Inggris, serta mempromosikan gaya hidup sehat sejak usia dini. Pemerintah berharap dengan adanya perubahan ini, anak-anak akan mendapatkan manfaat jangka panjang dalam hal kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dengan adanya penyesuaian ini, makanan penutup manis hanya akan diperbolehkan satu kali dalam seminggu, sebagai penggantinya, sekolah akan meningkatkan porsi buah, sayur, dan makanan berbasis gandum utuh dalam menu harian. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan generasi muda Inggris.





