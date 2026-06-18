Inggris Tumpahkan Empat Gol ke Gawang Kroasia di Piala Dunia 2026

Inggris mengalahkan Kroasia 4-2 dalam laga perdana Grup L Piala Dunia FIFA 2026 di Dallas Stadium, Arlington, Texas. Marcus Rashford mencetak dua gol, termasuk gol keempat yang mengamankan kemenangan, sementara Harry Kane juga contributes dua gol dan menyamai rekor Gary Lineker sebagai topskor Inggris di Piala Dunia.

Penyerang Inggris, Marcus Rashford , merayakan gol keempat yang dicetak timnya dalam pertandingan Grup L Piala Dunia FIFA 2026 antara Inggris melawan Kroasia di Dallas Stadium, Arlington, Texas menjadi bintang kemenangan lewat dua gol yang dicetaknya.

Hasil tersebut sekaligus menjadi ajang balas dendam The Three Lions atas Kroasia, tim yang menghentikan langkah mereka di semifinal Piala Dunia 2018 di Rusia. Pertandingan berjalan sengit sejak menit-menit awal. Inggris memperoleh peluang emas pada menit kesembilan setelah Noni Madueke dijatuhkan Luka Modric di dalam kotak penalti saat situasi sepak pojok. Kane yang maju sebagai eksekutor sempat gagal memanfaatkan kesempatan pertama.

Tendangannya ke sisi kanan gawang mampu dibaca dan ditepis kiper Kroasia, Dominik Livakovic. Namun, pemeriksaan VAR kemudian menunjukkan kaki Livakovic telah melewati garis gawang sebelumbola ditendang. Wasit pun memerintahkan penalti diulang. Pada kesempatan kedua, Kane tidak menyia-nyiakan peluang.

Ia kembali mengarahkan bola ke sisi kanan gawang dan kali ini berhasil membawa Inggris unggul 1-0. Kroasia memberikan respons menjelang akhir babak pertama. Pada menit ke-36, Martin Baturina menyamakan kedudukan lewat tembakan keras kaki kanan dari luar kotak penalti, tepat di sekitar busur penalti. Keunggulan Inggris kembali hadir enam menit kemudian.

Kane mencetak gol keduanya melalui sundulan sambil berlari yang memanfaatkan umpan sepak pojok pada menit ke-42. Meski begitu, Kroasia belum menyerah. Pada masa tambahan waktu babak pertama, Ivan Perisic mengirim umpan sundulan terukur yang disambut Petar Musa dengan tendangan voli kaki kanan untuk mengubah skor menjadi 2-2. Inggris akhirnya mengambil kendali pertandingan pada awal babak kedua.

Baru dua menit setelah jeda, Jude Bellingham menunjukkan kualitas individunya lewat aksi menggiring bola dari sisi kanan sebelum berhadapan langsung dengan kiper. Gelandang berusia muda itu kemudian menuntaskan peluang dengan penyelesaian tenang untuk membawa Inggris memimpin 3-2. Gol penutup lahir pada menit ke-85. Marcus Rashford yang masuk dari bangku cadangan memastikan kemenangan Inggris setelah mencetak gol keempat Tiga Singa.

Selain membawa Inggris meraih tiga poin, dua gol Kane juga menghadirkan catatan istimewa. Ia menjadi pemain Inggris pertama sejak David Beckham yang mampu mencetak gol dalam tiga edisi Piala Dunia secara beruntun, yakni pada 2018, 2022, dan 2026. Kane juga kini mengoleksi total 10 gol di putaran final Piala Dunia, menyamai rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut.

Dari jumlah itu, lima gol lahir melalui titik penalti, menjadikannya pemegang rekor gol penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia





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Piala Dunia 2026 Inggris Vs Kroasia Marcus Rashford Harry Kane Grup L

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