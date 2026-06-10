Inggris Rayakan Lima Tahun Kemitraan Dialog ASEAN, Tekankan Transisi Hijau dan Integrasi Ekonomi

Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey, menyampaikan komitmen Inggris dalam memperkuat kerja sama politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya dengan ASEAN, termasuk dukungan pada transisi energi hijau, pengembangan jaringan listrik regional, dan program integrasi ekonomi serta dialog geoekonomi.

Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey, menyampaikan kepada wartawan bahwa Inggris merayakan pencapaian lima tahun menjalin kemitraan sebagai mitra dialog ASEAN. Perayaan tersebut ditandai dengan acara King's Birthday Party yang diselenggarakan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada Rabu malam, 10 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Fazey menegaskan komitmen Inggris untuk memperdalam kerja sama multilateral di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, hingga budaya. Ia menyoroti tiga pilar utama yang menjadi fokus kolaborasi: transisi hijau, integrasi ekonomi, dan Dialog Geoekonomi. Pertama, Inggris berperan aktif dalam memajukan agenda transisi hijau di kawasan ASEAN. Fazey menuturkan bahwa Inggris sedang membantu ASEAN mengembangkan jaringan listrik regional yang berkelanjutan, sekaligus mendukung Indonesia dalam penerapan solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko banjir di wilayah utara Jawa.

Program tersebut melibatkan transfer teknologi, pendanaan proyek energi terbarukan, serta pelatihan teknis bagi tenaga kerja lokal. Kedua, dalam kerangka program integrasi ekonomi Inggris‑ASEAN, Inggris berupaya memfasilitasi reformasi regulasi, memperkuat ekonomi terbuka, serta meningkatkan layanan keuangan dan akses pembiayaan. Fokus khusus diletakkan pada modernisasi prosedur kepabeanan, perbaikan sistem perbankan, dan penyediaan pelatihan bagi regulator serta pelaku usaha di negara‑negara anggota ASEAN.

Fazey menambahkan, program ini juga mencakup dukungan awal dalam penyusunan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital (DEFA) yang diperkirakan akan diterbitkan pada akhir tahun ini. Inggris telah membantu melatih negosiator ASEAN, menyediakan kajian teknis, dan berjanji terus mendukung implementasi perjanjian tersebut. Ketiga, Dialog Geoekonomi menjadi platform strategis bagi Inggris dan ASEAN untuk membahas dampak perubahan ekonomi global terhadap masyarakat, baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Melalui dialog ini, kedua belah pihak mengevaluasi tantangan dan peluang kerja sama, termasuk penanggulangan perubahan iklim, keamanan siber, serta pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Selain agenda ekonomi, Fazey juga menanggapi situasi di Myanmar. Ia menegaskan dukungan Inggris terhadap Konsensus Lima Poin ASEAN, menekankan pentingnya kemajuan dalam akses kemanusiaan dan proses politik yang inklusif. Inggris secara bilateral terus mengingatkan rezim militer Myanmar tentang komitmen ini, selaras dengan posisi ASEAN.

Acara tersebut dihadiri pula oleh Menteri Dalam Negeri Tito{ }Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Didit Hediprasetyo, menandakan dukungan luas pemerintah Indonesia terhadap upaya penguatan kemitraan bilateral dan regional.

Dengan keberlanjutan program‑program tersebut, Inggris berharap dapat memperkuat posisi ASEAN sebagai blok yang resilien, inovatif, danberbasis : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :





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Inggris‑ASEAN Transisi Hijau Integrasi Ekonomi Dialog Geoekonomi Myanmar

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