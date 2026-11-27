Inggris memerintahkan 100.000 personel cadangan bersiap siaga dalam langkah pertama sejak Perang Dingin. Menteri Pertahanan Wes Streeting menegaskan langkah ini sebagai kesiapan menghadapi skenario terburuk di Eropa.

Inggris secara resmi meningkatkan kesiapan militernya dengan menginstruksikan sekitar 100.000 personel cadangan strategis untuk bersiap menghadapi kemungkinan pengerahan dalam waktu dekat. Langkah signifikan ini, yang pertama kali dilakukan sejak era Perang Dingin, menjadi respons langsung terhadap memburuknya situasi keamanan di benua Eropa. Kementerian Pertahanan Inggris menerbitkan surat perintah resmi pada Kamis (26/11/2026) sebagai instrumen utama untuk mengaktifkan jaringan pertahanan sipil dan militer ini.

Mekanisme Mobilisasi Cadangan Militer Resmi

Surat perintah yang dirilis tersebut ditandatangani bersama oleh para pimpinan utama dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Inggris. Instruksi resmi ini mewajibkan seluruh personel cadangan untuk segera memperbarui informasi terbaru mengenai kontak pribadi, status pekerjaan saat ini, serta berbagai keterampilan spesifik yang mereka miliki. Selain itu, para reservis juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan militer guna menjaga ketajaman kemampuan tempur dan operasional mereka.

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Tujuan utama dari pembaruan data ini adalah untuk memetakan dengan akurat jumlah, lokasi, dan keahlian dari setiap anggota cadangan. Data yang komprehensif ini sangat diperlukan apabila pemerintah membutuhkan bantuan mendadak untuk menghadapi bencana nasional di dalam negeri maupun ancaman serius di luar negeri. Langkah administratif ini memastikan bahwa potensi kekuatan manusia Inggris dapat diarahkan dengan efisien ketika kondisi darurat melanda.

Posisi Menteri Pertahanan Wes Streeting

Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting menyatakan bahwa negaranya harus bersiap menghadapi skenario terburuk di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia menjelaskan kepada media bahwa pengiriman surat kepada personel cadangan merupakan langkah tepat untuk merespons berbagai ancaman yang dihadapi Inggris saat ini. Pernyataan ini disampaikan secara langsung kepada awak media setibanya di Markas Besar NATO di Brussel, Belgia, pada Selasa (17/11/2026) untuk menghadiri pertemuan Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina.

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Dalam wawancara terpisah dengan BBC Radio, Streeting menambahkan bahwa langkah strategis ini bertujuan membantu pemerintah memetakan personel cadangan beserta kemampuan mereka secara rinci. Ia juga memperingatkan agar Inggris bersiap menghadapi kemungkinan perang dalam 1.000 hari ke depan. Streeting secara tegas menyerukan kesiapan untuk berjuang dan menang bersama sekutu kita di tengah eskalasi ketegangan regional.

Kesiapan Operasional dan Ancaman Sabotase

Selain mobilisasi manusia, Inggris juga memperkuat pertahanan aset fisik dan operasionalnya. Pada Rabu (25/11/2026), Sky News dan The Times melaporkan bahwa Angkatan Udara Inggris telah memindahkan sejumlah pesawat militer ke dalam hanggar sebagai tindakan pencegahan. Pemerintah juga berencana membangun sistem jaring antidrone khusus untuk melindungi pesawat-pesawat di pangkalan militernya dari serangan udara kecil.

Keamanan ini semakin kritis setelah badan intelijen MI5 dan Kementerian Pertahanan Inggris memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan Inggris pemasok kebutuhan militer Ukraina berisiko menjadi sasaran sabotase Rusia. Ancaman terhadap rantai pasokan dan aset pertahanan domestik mengharuskan adanya perlindungan berlapis terhadap infrastruktur vital negara di tengah konflik yang masih berlangsung.

Investasi 8 Miliar Poundsterling dan Dampak Geopolitik

Di sisi pendanaan, pemerintah Inggris telah mengumumkan investasi pertahanan senilai 8 miliar poundsterling atau sekitar Rp192,5 triliun untuk meningkatkan kesiapan armada kapal selam. Angka investasi yang besar ini menunjukkan komitmennya untuk memperkuat pertahanan maritim sebagai pilar utama keamanan nasional. Bulan lalu, Kepala Staf Umum Inggris Roly Walker mengatakan para pemimpin politik perlu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai pengorbanan yang mungkin diperlukan demi menjaga pertahanan dan keamanan negara.

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Serangkaian langkah tersebut mencerminkan meningkatnya kewaspadaan Inggris terhadap risiko keamanan di Eropa. Situasi ini berlanjut seiring perang Rusia-Ukraina dan ketidakpastian situasi geopolitik kawasan yang masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Mobilisasi cadangan dan investasi besar-besaran ini menjadi sinyal kuat bahwa Inggris siap menghadapi segala konsekuensi dari dinamika keamanan global saat ini.