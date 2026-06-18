Inggris Mengalahkan Kroasia 4-2 di Piala Dunia 2026

Pertandingan antara Inggris dan Kroasia di Piala Dunia 2026 berakhir dengan kemenangan Inggris 4-2. Pemain Inggris seperti Jude Bellingham, Elliot Anderson, dan Harry Kane tampil luar biasa dan membantu tim mereka mencapai kemenangan.

Para pemain Inggris berpose untuk foto tim sebelum dimulainya laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026.

Kroasia sempat dua kali menyamakan kedudukan melalui Martin Baturina dan Petar Musa. Namun, Inggris tetap mampu menemukan jawaban setiap kali lawan memberikan tekanan. Kemudian membawa Inggris unggul lagi pada awal babak kedua. Gelandang muda tersebut membuktikan kualitasnya melalui penyelesaian akhir yang tajam dari sudut sempit.

Muncul dari bangku cadangan untuk memastikan kemenangan Inggris. Gol pada menit-menit akhir menutup pertandingan dengan skor 4-2 untuk pasukan Thomas Tuchel. Pemain Kroasia Petar Musa merayakan gol pada laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026. Jordan Pickford memperoleh nilai 6,3 setelah kebobolan dua gol dalam pertandingan ini.

Ia sempat menyentuh tembakan Martin Baturina, tetapi gagal mencegah bola masuk ke gawang. Reece James mendapatkan rating 6,2 berkat kontribusinya dalam membantu serangan dari sisi kanan. Meski aktif naik membantu permainan, umpan silangnya belum memberikan dampak besar. Ezri Konsa meraih nilai 6,1 pada laga Inggris vs Kroasia.

Bek Aston Villa tersebut tidak melakukan kesalahan fatal, tetapi lini belakang Inggris belum tampil sepenuhnya solid. John Stones menerima rating 6,5 setelah menjalani laga yang cukup sibuk. Pengalamannya membantu pertahanan Inggris walau beberapa kali Kroasia mampu menciptakan peluang berbahaya. Nico O'Reilly menjadi salah satu pemain muda yang tampil menjanjikan dengan nilai 6,7.

Ia hampir mencetak gol melalui sundulan keras dan bermain tanpa rasa gugup pada debut turnamen besar. Pemain Inggris Jude Bellingham merayakan gol pada laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026. Elliot Anderson menjadi salah satu pemain terbaik Inggris dengan rating 8,0. Penampilannya agresif di lini tengah dan assist untuk gol Jude Bellingham menunjukkan kualitasnya.

Declan Rice memperoleh nilai 7,4 setelah memberikan kontribusi penting dari bola mati. Tendangan sudutnya mengarah sempurna ke kepala Harry Kane untuk gol kedua Inggris. Jude Bellingham tampil luar biasa dengan rating 8,3 dalam pertandingan Inggris vs Kroasia. Gol yang dicetaknya menjadi bukti mengapa ia dipercaya mengisi peran penting di belakang penyerang.

Pemain Inggris Harry Kane (tengah) bereaksi setelah mencetak gol saat laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026. Noni Madueke meraih nilai 7,6 setelah menjadi ancaman konstan bagi pertahanan Kroasia. Ia memenangkan penalti awal dan beberapa kali menciptakan situasi berbahaya dari sisi sayap. Anthony Gordon hanya mendapatkan rating 6,3 karena kesulitan memberikan pengaruh besar sepanjang pertandingan.

Kontribusinya dalam fase menyerang tidak terlalu terlihat dibanding rekan setimnya. Harry Kane menjadi pemain terbaik di lapangan dengan nilai 9,0. Dua gol yang dicetaknya menjadi fondasi utama kemenangan Inggris atas Kroasia. Pemain Inggris Marcus Rashford (11) merayakan gol saat laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026.

Morgan Rogers masuk pada menit ke-72 dan memperoleh rating 6,9. Ia langsung memberikan energi baru dengan menciptakan dua peluang bagi rekan-rekannya. Marcus Rashford mendapatkan nilai 7,2 setelah mencetak gol penutup kemenangan Inggris. Penyelesaian akhirnya yang tenang memperlihatkan efektivitasnya sebagai pemain pengganti.

Bukayo Saka meraih rating 7,6 meski tampil dari bangku cadangan. Ia memberikan assist untuk gol Rashford dan mampu menjaga intensitas serangan Inggris. Djed Spence menerima nilai 6,3 setelah masuk menggantikan Jude Bellingham. Sementara itu, Marc Guehi tampil terlalu singkat sehingga tidak mendapatkan rating.

Pelatih Inggris Thomas Tuchel memberikan instruksi kepada para pemainnya saat laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026





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Piala Dunia 2026 Inggris Kroasia Jude Bellingham Elliot Anderson Harry Kane

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