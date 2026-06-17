Inggris Menang Telak atas Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

Pemain Inggris Jude Bellingham merayakan gol pada laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026. Hasil tersebut mengantar Inggris meraih tiga poin pertama sekaligus menempati posisi teratas klasemen sementara.

Pemain Inggris Jude Bellingham merayakan gol pada laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026.

Hasil tersebut mengantar Inggris meraih tiga poin pertama sekaligus menempati posisi teratas klasemen sementara. Pertandingan berlangsung terbuka sejak menit awal dengan total enam gol tercipta sepanjang 90 menit. Harry Kane tampil sebagai pembeda setelah membukukan dua gol untuk membawa timnya mengamankan kemenangan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi pasukan Thomas Tuchel dalam persaingan menuju fase berikutnya.

Sementara itu, Kroasia harus menerima kenyataan berada di dasar klasemen setelah gagal meraih poin pada laga pembuka. Pemain Inggris Marcus Rashford (11) merayakan gol saat laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026. Inggris langsung menempati posisi pertama Grup L berkat tambahan tiga poin dari kemenangan atas Kroasia. Ghana dan Panama masih memiliki peluang mengubah susunan klasemen setelah pertandingan keduanya digelar pada pukul 06.00 WIB.

Berikut klasemen sementara Grup L Piala Dunia 2026 setelah laga Inggris kontra Kroasia. Inggris mengoleksi tiga poin, sedangkan tiga tim lain belum mendapatkan angka. Meski menang, Inggris tidak menjalani pertandingan yang mudah sepanjang laga. Kroasia dua kali berhasil menyamakan kedudukan sebelum akhirnya menyerah pada babak kedua.

Pemain Inggris Harry Kane (tengah) bereaksi setelah mencetak gol saat laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026. Inggris membuka keunggulan melalui penalti Harry Kane pada menit ke-12. Tendangan pertama sempat harus diulang karena Dominik Livakovic bergerak lebih cepat dari garis gawang. Kroasia memberikan respons pada menit ke-36 melalui Martin Baturina yang memanfaatkan kelengahan lini tengah Inggris.

Namun, Kane kembali membawa timnya unggul lewat sundulan hasil sepak pojok Declan Rice pada menit ke-42. Menjelang turun minum, Petar Musa mencetak gol penyeimbang pada masa injury time babak pertama. Gol tersebut membuat kedua tim memasuki ruang ganti dengan skor 2-2. Inggris langsung mengambil kendali setelah jeda pertandingan.

Jude Bellingham mencetak gol pada menit ke-47 lewat aksi individu yang diakhiri tembakan ke sudut gawang. Setelah unggul, Inggris terus menekan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Livakovic beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menjaga peluang Kroasia tetap hidup. Kroasia mencoba mengubah ritme permainan melalui pergantian pemain pada menit ke-60.

Akan tetapi, mereka kesulitan mengimbangi intensitas serangan yang diperagakan Inggris. Gol penutup lahir pada menit ke-85 melalui Marcus Rashford. Penyerang Inggris itu memaksimalkan kerja sama Bukayo Saka dan Djed Spence untuk memastikan kemenangan 4-2. Hasil ini memperkuat posisi Inggris di puncak klasemen sementara Grup L Piala Dunia 2026.

Pada laga berikutnya, Inggris akan menghadapi Ghana, sedangkan Kroasia dijadwalkan bertemu Panama





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