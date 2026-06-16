Inggris Kehilangan Livramento, Chalobah Dipanggil Gantikan Alexander-Arnold

Toni Livramento mundur dari skuad Inggris akibat cedera paha belakang menjelang laga perdana Piala Dunia melawan Kroasia. Pelatih Thomas Tuchel memilih Trevoh Chalobah sebagai pengganti, mengesampingkan Trent Alexander-Arnold karena faktor lokasi dan jaminan waktu bermain.

Pekan ini menjadi pukulan berat bagi skuad tim nasional Inggris menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia . Bek andalan, Toni Livramento , harus mengundurkan diri akibat cedera otot paha belakang yang dialaminya saat sesi latihan terakhir.

Cedera tersebut dipastikan oleh tim medis setelah pemeriksaan mendalam di markas tim. Meskipun tingkat keparahan cedera tidak tergolong parah, staf pelatih memutuskan untuk mengambil tindakan cepat mengingat tenggat waktu penggantian pemain yang ketat. Berdasarkan regulasi FIFA, setiap tim diperbolehkan mengganti pemain dalam skuad hingga 24 jam sebelum pertandingan pertama, asalkan cedera dapat dibuktikan secara medis. Inggris sendiri dijadwalkan menghadapi Kroasia pada Rabu malam pukul 22.00 waktu setempat.

Oleh karena itu, pelatih kepala Thomas Tuchel segera memanggil Trevoh Chalobah sebagai pengganti. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena nama Trent Alexander-Arnold yang lebih populer justru diabaikan. Menurut sumber internal tim, Chalobah yang sedang berlibur di Amerika Serikat langsung dipanggil pulang. Kedekatan lokasinya dengan Inggris menjadi faktor praktis yang memudahkan proses pemanggilan.

Sementara itu, Alexander-Arnold tidak dipanggil karena dua alasan utama: pertama, pihak tim tidak mengetahui keberadaannya saat itu sehingga risikonya terlalu besar untuk memastikan kedatangannya tepat waktu; kedua, Tuchel enggan memanggil pemain bintang jika tidak bisa menjamin mereka mendapat menit bermain signifikan. Hal serupa juga berlaku untuk Cole Palmer, Phil Foden, dan Harry Maguire yang ditinggalkan di rumah. Keputusan ini menunjukkan konsistensi Tuchel dalam membangun tim yang solid tanpa mengutamakan nama besar. Cedera Livramento sendiri menjadi ujian bagi kedalaman skuad Inggris.

Pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya menjadi andalan di posisi bek sayap kanan. Absennya dia membuka peluang bagi Chalobah untuk membuktikan diri di panggung dunia. Chalobah yang berusia 24 tahun dikenal sebagai pemain serba bisa di lini belakang, mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek sayap. Meskipun belum banyak pengalaman di level internasional, Tuchel percaya pada kemampuannya.

Pertandingan melawan Kroasia akan menjadi ajang pembuktian bagi seluruh pemain. Tekanan tinggi tentu dirasakan, terutama setelah kegagalan di turnamen sebelumnya. Namun, semangat tim tetap terjaga berkat kepemimpinan Tuchel yang tegas. Dia menekankan pentingnya kerja sama tim dan taktik yang matang.

Dengan absennya beberapa pemain bintang, para pemain pengganti diharapkan dapat tampil maksimal. Publik Inggris pun menaruh harapan besar pada performa tim di laga pembuka ini. Apakah keputusan Tuchel akan membuahkan hasil? Kita tunggu saja aksinya di lapangan hijau.

Satu hal yang pasti, Piala Dunia selalu penuh kejutan dan momen dramatis. Inggris harus siap menghadapi tantangan berat dari Kroasia yang juga diperkuat pemain-pemain top dunia. Pertarungan sengit diprediksi akan terjadi di setiap lini. Semoga cedera tidak lagi menghantui perjalanan timnas Inggris di turnamen ini.

Para pemain yang tersisa harus menjaga kondisi fisik dan mental agar bisa bersaing hingga babak akhir. Dukungan dari seluruh masyarakat Inggris tentu menjadi motivasi tambahan. Mari kita nantikan aksi heroik skuad Garuda Putih di panggung sepak bola tertinggi dunia. Namun, benarkah Inggris dijuluki Garuda Putih?

Itu hanya istilah puitis belaka. Yang jelas, semangat juang mereka tidak perlu diragukan lagi. Kini, fokus tertuju pada pertandingan melawan Kroasia. Apakah Tuchel akan menurunkan Chalobah sejak menit awal atau sebagai pemain pengganti?

Semua tergantung taktik yang disiapkan melawan permainan Kroasia yang agresif. Kita berharap yang terbaik bagi perjalanan Inggris di Piala Dunia edisi kali ini. Semoga sukses





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