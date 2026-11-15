Inggris Kalahkan Spanyol 3-2 di Nations League, Putus Rekor 43 Kalu

Timnas Inggris mengalahkan Spanyol 3-2 di UEFA Nations League 2026/2027, mengakhiri rekor 43 laga tanpa kalah Spanyol dan memastikan juara Grup A3 dengan 15 poin.

Pertandingan sepak bola UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Metropolitano, Madrid, Spanyol, kembali mencatatkan momen bersejarah ketika Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 3-2. Kemenangan ini secara resmi mengakhiri rekor impresif Spanyol yang terdiri dari 43 pertandingan berturut-turut tanpa kalah. Pertunjukan dramatis ini terjadi pada Minggu (15/11/2026) waktu setempat atau Senin dini hari (16/11/2026) WIB, menandai berakhirnya dominasi panjang La Roja di kancah internasional. Kehadiran Harry Kane, Ezri Konsa, dan Ben White menjadi kunci utama dalam perolehan gol yang menentukan arah pertandingan malam itu.

Detail Mekanisme Gol Inggris di Stadion Madrid

Pertandingan diawali dengan keunggulan awal dari Inggris berkat tendangan penalti yang dijabat oleh penyerang Bayern Muenchen, Harry Kane. Gol ini tercipta menjelang akhir babak pertama setelah Kane dijatuhkan oleh bek muda Barcelona, Pau Cubarsi, di dalam kotak terlarang. Poin tambahan ini memberikan motivasi besar bagi skuad Asnan Lion untuk memasuki istirahat dengan keunggulan kecil namun signifikan di hadapan penonton di Madrid. Inggris menunjukkan efektivitasnya dalam memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan di fase awal permainan.

Also read Luis de la Fuente Tekankan Obsesi Kemenangan Spanyol Melawan Inggris di Nations League

Dalam babak kedua, Inggris secara drastis memperlebar margin keunggulan melalui sundulan kepala Ezri Konsa. Gelandang Aston Villa itu menyambut sempurna operan sepak pojok dari Declan Rice pada menit ke-53 untuk membuat skor menjadi 2-0. Empat menit kemudian, Ben White menambahkan gol ketiga dengan memanfaatkan umpan cemerlang dari Jude Bellingham, membuat kedudukan menjadi 3-0. Dominasi serangan Inggris terlihat sangat jelas saat fase paruh waktu kedua berlangsung, menempatkan Spanyol dalam posisi yang sulit dan tertinggal jauh di papan skor.

Posisi Pemain dan Reaksi Rekan Sepetak Inggris

Keunggulan besar Inggris tersebut nyaris runtuh seketika ketika mereka harus bermain dengan sisa 10 pemain. Gelandang Inggris, Elliot Anderson, menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran berat terhadap Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Kehilangan Anderson memaksa pelatih Inggris melakukan penyesuaian taktik darurat, namun pertahanan yang tersisa tetap solid menghadapi tekanan balik yang sengit dari tuan rumah. Insiden kartu merah ini mengubah dinamika permainan secara total dari dominasi Inggris menjadi pertahanan bertahan melawan serangan balik Spanyol.

Advertisement

Spanyol tidak tinggal diam setelah mendapatkan hadiah penalti dari insiden tersebut. Mikel Oyarzabal berhasil mengonversi peluang penalti pada menit ke-65, mereduksi selisih skor menjadi 1-3. Kesuksesan Oyarzabal memicu semangat baru bagi Spanyol untuk mengejar ketertinggalan. Ketenangan di lini pertahanan Inggris mulai diuji setelah kehilangan satu pemain kunci, namun mereka tetap berfokus pada strategi defensif untuk menjaga hasil pertandingan tetap menguntungkan bagi Tim nasional Inggris. Ketegangan meningkat seiring berjalannya waktu, terutama saat Spanyol terus mencari celah pertahanan.

Dampak Nyata bagi Grup A3 dan Langkah Selanjutnya

Hasil akhir 3-2 ini membawa keuntungan strategis besar bagi Inggris di klasemen Grup A3. Timnas Inggris memastikan diri sebagai juara grup dengan total 15 poin, melampaui Spanyol yang berada di peringkat kedua dengan jumlah poin yang sama. Kriteria kemenangan Inggris atas Spanyol didasarkan pada selisih gol yang lebih unggul dibandingkan lawan mereka. Status sebagai juara grup memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Inggris di fase lanjutan turnamen bergengsi UEFA ini. Rekor 43 laga tanpa kalah Spanyol akhirnya pecah setelah kekalahan dari Kolombia 0-1 dalam pertandingan persahabatan pada Maret 2024.

Sisa waktu pertandingan dimenangkan oleh Inggris yang mampu menahan segala serangan keras dari Spanyol, termasuk gol Nico Williams pada menit ke-75 berkat umpan Lamine Yamal. Meskipun Spanyol berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3, mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan penuh hingga peluit panjang berkumandang. Kemenangan ini tidak hanya tentang poin, tetapi juga tentang mentalitas baja yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Inggris dalam tekanan tinggi di kandang lawan. Rekor tanpa kalah Spanyol telah berakhir sejak Maret 2024, dan Inggris adalah pihak yang menghentikan rentetan tersebut.

Formasi permainan Spain yang menggunakan susunan 4-2-3-1 menampilkan nama-nama seperti Unai Simon, Marc Pubill, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Mikel Merino, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal. Sementara itu, Inggris tampil dengan formasi serupa yang diperkuat oleh James Trafford di gawang, serta Lewis Hall, Jarell Quansah, Ezri Konsa, dan Ben White di lini pertahanan. Gelandang seperti Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson, Anthony Gordon, Harry Kane, dan Morgan Rogers juga menunjukkan performa yang sangat menentukan jalannya laga bersejarah ini.