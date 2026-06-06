Inggris Kalahkan Selandia Baru 1-0 dalam Laga Uji Coba Piala Dunia

Timnas Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga persahabatan di Tampa, Florida menjelang Piala Dunia 2026. Gol semata wayang dicetak Harry Kane pada injury time babak pertama. Pelatih Thomas Tuchel melakukan rotasi besar di babak kedua untuk menguji pemain.

Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga persahabatan internasional yang digelar di Tampa, Florida, Sabtu, 6 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan Inggris menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Cuaca panas dan lembap menjadi tantangan tersendiri bagi kedua tim, sehingga tempo permainan tidak selalu berjalan tinggi sepanjang 90 menit. Meski demikian, Inggris tetap tampil dominan sejak awal dengan menguasai penguasaan bola dan membangun serangan secara sabar untuk membongkar pertahanan rapat Selandia Baru. Pada babak pertama, Inggris kesulitan menciptakan peluang bersih karena disiplinnya lini belakang Selandia Baru yang dipimpin oleh kapten Winston Reid.

Beberapa peluang datang dari kaki Marcus Rashford yang aktif bergerak di sisi kiri, namun penyelesaian akhir masih kurang tenang. Gol yang ditunggu akhirnya lahir pada masa tambahan waktu babak pertama, tepatnya menit 45+3. Berawal dari umpan silang akurat Djed Spence dari sisi kanan, Harry Kane menyambutnya dengan sundulan keras yang tidak bisa dihalau kiper Selandia Baru. Gol tersebut menjadi gol ke-60 Kane untuk Inggris, semakin memperkokoh posisinya sebagai topskorer sepanjang masa timnas.

Memasuki babak kedua, pelatih Thomas Tuchel melakukan pergantian besar-besaran dengan menurunkan susunan pemain yang sepenuhnya berbeda dari 11 pertama. Langkah ini diambil untuk memberikan menit bermain kepada lebih banyak pemain sebelum Piala Dunia dimulai. Secara keseluruhan, sebanyak 22 pemain Inggris mendapatkan kesempatan tampil dalam laga ini. Strategi tersebut memberi gambaran lebih luas kepada tim pelatih mengenai kondisi dan chemistry antar pemain saat ini.

Meskipun terjadi banyak pergantian, skor tidak berubah hingga akhir laga. Intensitas pertandingan sempat menurun dalam beberapa periode karena faktor cuaca dan status laga yang hanya bersifat uji coba. Selandia Baru beberapa kali mencoba mengancam melalui serangan balik cepat, namun pertahanan Inggris yang dikawal oleh bek tengah John Stones dan Harry Maguire mampu mengatasi tekanan tersebut. Marcus Rashford menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam pertandingan ini.

Penyerang Manchester United tersebut menciptakan lima peluang sepanjang babak pertama dan paling sering menyentuh bola di area penalti lawan. Penampilannya memperkuat peluang untuk mengisi posisi sayap kiri utama Inggris di Piala Dunia 2026. Selain Rashford, Djed Spence juga menunjukkan performa positif sebagai bek sayap kanan. Umpan silangnya yang akurat berbuah gol kemenangan Harry Kane menunjukkan bahwa ia bisa menjadi opsi andalan di posisi tersebut.

Di sisi lain, Selandia Baru memperoleh kepercayaan diri meski kalah tipis. Tim racikan Darren Bazeley mampu bertahan disiplin dan memberikan perlawanan sengit, meski belum cukup tajam untuk membobol gawang Inggris. Kemenangan ini memberi bekal positif bagi Inggris sebelum memasuki Piala Dunia. Adaptasi terhadap cuaca panas dan lembap serta pembangunan chemistry antarpemain menjadi keuntungan utama yang dibawa pulang Three Lions dari laga ini.

Dengan hasil ini, Inggris semakin percaya diri menghadapi turnamen empat tahunan yang akan dimulai dalam beberapa pekan mendatang





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Inggris Selandia Baru Laga Uji Coba Piala Dunia 2026 Harry Kane

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