Inggris Kalahkan Kroasia 4-2 di Laga Pembuka Piala Dunia 2026, Kane Cetak Dua Gol

Inggris meraih kemenangan 4-2 atas Kroasia di laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Harry Kane mencetak dua gol, termasuk satu dari penalti ulang, sementara Jude Bellingham tampil gemilang dengan satu gol dan assist. Thomas Tuchel memimpin tim meraih tiga poin penting di AT&T Stadium, Arlington.

Pelatih Inggris Thomas Tuchel memberikan instruksi kepada para pemainnya saat laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026.

Dengan kemenangan yang menghibur, The Three Lions menundukkan Kroasia 4-2 pada laga pembuka Grup L yang berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Kamis dini hari WIB. Duel berjalan sengit sejak menit pertama dengan enam gol tercipta sepanjang pertandingan. Inggris dua kali memimpin, tetapi Kroasia selalu mampu menyamakan kedudukan sebelum akhirnya menyerah pada tekanan lawan di babak kedua. Harry Kane tampil sebagai bintang lewat dua gol yang dicetaknya.

Sementara itu, Jude Bellingham dan Marcus Rashford ikut menyumbang gol untuk memastikan tiga poin penting bagi skuad asuhan Thomas Tuchel. Selain kemenangan dan pesta gol, laga ini juga meninggalkan sejumlah catatan menarik. Mulai dari pengaruh besar Bellingham, respons impresif Inggris setelah jeda, hingga drama penalti yang kembali mewarnai perjalanan The Three Lions. Sebelum pertandingan dimulai, posisi Jude Bellingham di belakang penyerang sempat menjadi bahan diskusi.

Persaingan dengan sejumlah gelandang kreatif membuat perannya sempat diperdebatkan. Namun, Bellingham menjawab semua keraguan dengan cara paling meyakinkan. Gelandang Real Madrid itu mencetak gol penting dan menjadi motor permainan Inggris sepanjang laga. Kehadirannya memberi keseimbangan antara kreativitas, energi, dan agresivitas saat menyerang.

Kroasia beberapa kali kesulitan mengendalikan ruang yang ditempati pemain berusia 23 tahun tersebut. Inggris menutup babak pertama dengan skor 2-2 setelah dua kali gagal mempertahankan keunggulan. Situasi itu membuat bangku cadangan The Three Lions terlihat tidak puas dengan performa tim. Respons yang muncul setelah jeda sangat mengesankan.

Bellingham mencetak gol cepat pada menit ke-47 dan mengubah momentum pertandingan secara total. Inggris tampil jauh lebih agresif, memenangkan banyak duel, dan terus menekan pertahanan Kroasia. Dominasi tersebut membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Kedalaman skuad Inggris juga menjadi pembeda.

Noni Madueke tampil enerjik sejak awal, sementara Marcus Rashford dan Bukayo Saka memberi dampak besar setelah masuk dari bangku cadangan. Di tengah sorotan kepada pemain-pemain muda, Harry Kane kembali membuktikan dirinya masih menjadi tumpuan utama Inggris. Kapten tim itu mencetak dua gol penting saat tim membutuhkan ketenangan. Kane sempat gagal memanfaatkan penalti pada percobaan pertama.

Namun, kesempatan kedua yang diberikan wasit langsung dimaksimalkan dengan sempurna. Produktivitasnya membuat Inggris memiliki jaminan gol di setiap pertandingan. Pengalaman dan ketenangan Kane menjadi aset yang sangat berharga dalam turnamen sebesar Piala Dunia. Kini Kane telah mengoleksi 10 gol di putaran final Piala Dunia.

Jumlah tersebut menyamai rekor Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di ajang tersebut. Hubungan Inggris dengan penalti selalu menjadi topik yang sensitif. Oleh karena itu, insiden penalti pada laga melawan Kroasia langsung menarik perhatian. Pelanggaran Luka Modric terhadap Noni Madueke menghasilkan penalti bagi Inggris.

Kane sebenarnya gagal pada eksekusi pertama setelah Dominik Livakovic melakukan penyelamatan. Namun, tayangan ulang menunjukkan Livakovic bergerak lebih cepat dari garis gawang. Wasit memerintahkan penalti diulang dan Kane sukses mencetak gol pada kesempatan kedua. Momen tersebut menunjukkan mentalitas yang berbeda dari Inggris.

Alih-alih terpengaruh kegagalan awal, Kane dan rekan-rekannya tetap tenang hingga akhirnya mengamankan kemenangan penting di laga pembuka Piala Dunia 2026. Secara keseluruhan, pertandingan ini menegaskan bahwa Inggris memiliki kombinasi pemain berbakat, kedalaman skuad, dan ketangguhan mental untuk bersaing di level tertinggi. Dengan performa seperti ini, The Three Lions layak diwaspadai sebagai calon kuat juara dunia





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