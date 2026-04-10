Inggris Gagalkan Operasi Rahasia Kapal Selam Rusia di Dekat Infrastruktur Bawah Laut

Inggris menggagalkan operasi rahasia yang melibatkan tiga kapal selam Rusia di perairan Inggris, dekat infrastruktur bawah laut vital. Operasi tersebut menunjukkan ketegangan geopolitik dan komitmen Inggris untuk melindungi infrastruktur kritikalnya.

Inggris telah berhasil melacak dan mencegah tiga kapal selam Rusia dalam sebuah ' operasi rahasia ' selama sebulan penuh di perairan Inggris . Operasi ini dilakukan di Atlantik Utara, dekat dengan infrastruktur bawah laut yang sangat vital, termasuk kabel komunikasi dan pipa. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengindikasikan upaya sabotase, tindakan preventif ini menunjukkan keseriusan Inggris dalam menjaga keamanan infrastruktur kritikalnya.

Operasi tersebut melibatkan sekitar 500 personel militer Inggris, dengan pesawat-pesawat terbang lebih dari 450 jam, ditambah sebuah fregat angkatan laut yang telah menempuh jarak ribuan mil. Menteri Pertahanan Inggris, dalam konferensi pers di Downing Street, menekankan bahwa setiap upaya untuk merusak infrastruktur bawah laut Inggris tidak akan ditoleransi dan akan menghadapi konsekuensi serius. Pernyataan ini jelas mengirimkan pesan tegas kepada Rusia bahwa aktivitas mereka di perairan Inggris dipantau secara ketat.\Operasi pengintaian ini melibatkan pelacakan kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Akula Rusia dan dua kapal selam khusus yang berasal dari Direktorat Utama Penelitian Laut Dalam Rusia (GUGI). GUGI dikenal sebagai salah satu fasilitas paling rahasia Rusia, yang bertanggung jawab atas pengawasan laut di bawah permukaan dan penggunaan kapal selam mata-mata mini bertenaga atom di perairan dalam. Menurut laporan, kapal selam serang Rusia kemungkinan besar berfungsi sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian dari dua kapal spesialis yang dirancang untuk survei infrastruktur bawah laut selama masa damai, dan berpotensi untuk melakukan sabotase dalam skenario konflik. Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Pertahanan juga menyatakan bahwa Inggris ingin memastikan Rusia mengetahui bahwa operasi rahasia mereka telah terbongkar dan untuk mengurangi risiko potensi tindakan yang dapat merusak infrastruktur vital Inggris. Hal ini mencerminkan pendekatan proaktif Inggris dalam menghadapi ancaman yang mungkin timbul dari aktivitas kapal selam Rusia, sekaligus menggarisbawahi pentingnya melindungi infrastruktur krusial di bawah laut.\Upaya Inggris untuk melacak dan mencegah aktivitas kapal selam Rusia ini menunjukkan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Atlantik Utara dan pentingnya menjaga keamanan infrastruktur bawah laut. Kehadiran kapal selam Rusia di dekat kabel komunikasi dan pipa bawah laut menimbulkan kekhawatiran serius tentang potensi sabotase, yang dapat menyebabkan gangguan signifikan terhadap komunikasi global, perdagangan, dan layanan penting lainnya. Respons Inggris yang cepat dan tegas, termasuk pengerahan sumber daya militer yang signifikan, merupakan sinyal yang jelas bahwa mereka siap untuk mempertahankan kepentingan nasional mereka dan melindungi infrastruktur krusial. Selain itu, insiden ini juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama intelijen dan aliansi antara negara-negara sekutu dalam menghadapi ancaman yang muncul dari aktivitas militer negara lain. Sementara itu, pihak Rusia belum memberikan komentar resmi terkait tuduhan Inggris. Kejadian ini menjadi pengingat akan kompleksitas dan sensitivitas geopolitik di era modern, di mana aktivitas bawah laut memiliki dampak strategis yang signifikan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran Peringatkan Trump: Netanyahu Bisa Gagalkan Perundingan dan Hancurkan Perekonomian ASMenteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan Amerika Serikat agar tidak membiarkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengganggu upaya diplomasi

Read more »

Heboh Kapal Nuklir Rusia Dekati Inggris, Mulai 'Intai' Objek VitalInggris melacak kapal selam Nuklir Rusia.

Read more »

PBB Kutuk Serangan Israel di Lebanon yang Tewaskan Warga Sipil, Risiko Gagalkan Gencatan SenjataPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Masinis dan Petugas KAI Gagalkan Upaya Percobaan Bunuh Diri di Jalur KA Kertosono NganjukBerita Masinis dan Petugas KAI Gagalkan Upaya Percobaan Bunuh Diri di Jalur KA Kertosono Nganjuk terbaru hari ini 2026-04-10 09:23:39 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Petugas gagalkan penyelundupan 15 kg sabu di Pelabuhan BakauheniDirektorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu seberat 15,7 kilogram di kawasan Seaport ...

Read more »

Inggris Temukan 3 Kapal Selam Rusia dalam Operasi RahasiaInggris melacak tiga kapal selam rusia dalam rangka operasi tersembunyi yang dilakukan di Atlantik Utara.

Read more »