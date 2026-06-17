Inggris dan Kroasia Berbagi Poin di Laga Pembuka Grup L Piala Dunia 2026

Inggris dan Kroasia bermain imbang 2-2 pada laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Harry Kane mencetak dua gol, namun Kroasia bangkit lewat gol Martin Baturina dan Petar Musa.

Inggris dan Kroasia bermain imbang 2-2 pada laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 yang digelar di Dallas Stadium, Kamis dinihari WIB. Pertandingan ini menjadi sorotan karena kedua tim sama-sama diperkuat pemain bintang dan memiliki sejarah persaingan yang cukup sengit di turnamen internasional.

Harry Kane menjadi bintang bagi Inggris dengan mencetak dua gol melalui eksekusi penalti dan sundulan keras pada babak pertama. Namun, Kroasia yang dikenal dengan mental juara tidak menyerah begitu saja. Mereka sukses menyamakan kedudukan lewat gol spektakuler Martin Baturina pada menit ke-36. Gelandang muda Kroasia itu melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang tidak mampu dijangkau kiper Jordan Pickford.

Gol tersebut menjadi bukti kualitas individu pemain Kroasia yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Harry Kane kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol keduanya pada menit ke-42 memanfaatkan situasi sepak pojok. Sundulan kerasnya mengoyak jala gawang Kroasia yang dikawal Dominik Livakovic. Dengan gol ini, Kane semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu striker terbaik dunia.

Menurut catatan Opta, dua gol yang dicetak Kane membuat striker Bayern Munich itu sudah mengoleksi 168 gol dan 32 assist sepanjang kariernya di level klub dan timnas. Namun keunggulan Inggris tidak bertahan lama. Petar Musa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada masa tambahan waktu babak pertama (45+5) melalui sundulan yang membuat lini pertahanan Inggris lengah. Gol ini menjadi pukulan telak bagi Inggris yang sebenarnya tampil dominan.

Babak kedua berlangsung dengan tempo yang lebih lambat. Kedua tim saling berhati-hati dan lebih mengutamakan pertahanan. Inggris beberapa kali mengancam melalui Jude Bellingham dan Anthony Gordon, namun penyelesaian akhir mereka masih kurang maksimal. Sementara Kroasia mengandalkan Luka Modric sebagai pengatur serangan.

Pemain berusia 40 tahun itu masih mampu menunjukkan kelasnya dengan visi bermain yang brilian. Meski beberapa peluang tercipta, skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin. Grup L masih menyisakan dua tim lainnya yaitu Australia dan Yaman yang akan bertanding pada hari berikutnya.

Dengan hasil ini, persaingan di Grup L diprediksi akan berlangsung ketat hingga akhir. Pelatih Inggris, Gareth Southgate, mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Namun ia tetap optimis pasukannya bisa lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, pelatih Kroasia, Zlatko Dalic, memuji semangat juang anak asuhnya yang mampu bangkit dari ketertinggalan.

Susunan pemain yang diturunkan kedua tim juga menarik untuk dicermati. Inggris bermain dengan formasi 4-2-3-1 yang diisi Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O'Reilly, John Stones, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane (kapten), Anthony Gordon. Sementara Kroasia mengandalkan formasi 3-4-3 dengan Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic; Luka Modric (kapten), Mario Pasalic, Martin Baturina, Petar Sucic; Ivan Perisic, Petar Musa.

Pertandingan ini menjadi tontonan menarik yang menyajikan drama, gol-gol indah, dan semangat juang tinggi. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu tidak sabar menantikan laga-laga selanjutnya di Grup L yang diprediksi akan semakin seru





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Piala Dunia 2026 Inggris Kroasia Harry Kane Grup L

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