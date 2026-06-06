Ingat Rakyat, Bukan Segelintir Orang

Pada hari peringatan 28 tahun reformasi, kita ingin melihat kembali apa yang telah dan sedang terselenggara. Tiga peristiwa yang diajukan untuk menjadi bahan refleksi adalah Aksi Kamisan, film dokumenter tentang deforestasi di Papua, dan gejolak ekonomi.

Pada hari peringatan 28 tahun reformasi, kita ingin melihat kembali apa yang telah dan sedang terselenggara. Tiga peristiwa yang diajukan untuk menjadi bahan refleksi adalah Aksi Kamisan , film dokumenter tentang deforestasi di Papua, dan gejolak ekonomi .

Aksi Kamisan telah berlangsung selama 908 minggu, menunjukkan kesetiaan dan ketekunan untuk bertahan. Publik mungkin dapat menangkap pesan mendalam bahwa yang hilang tidak boleh hilang begitu saja tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban. Ibu Sumarsih menegaskan bahwa kasus ini harus dipertanggungjawabkan di meja pengadilan sesuai aturan di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Selain itu, yang hilang membawa agenda pembaruan yang dengan sendirinya memunculkan semacam tuntutan moral agar yang belum selesai dapat dituntaskan.

Mengapa tidak kunjung mendapatkan perhatian yang sebanding? Lewat lagu Siang Seberang Istana karya Iwan Fals, kita mencicil jawabannya. Film dokumenter tentang deforestasi di Papua menambah bobot aspirasinya ketika penayangannya menimbulkan kontroversi dan sempat dilarang di beberapa tempat. Satu gambar dengan dua makna: orientasi pembangunan nasional yang mengesklusi warga dan penyelenggaraan pembangunan yang bersifat eksklusif.

Ketiga, gejolak ekonomi dan potensinya mengarah kepada krisis. Ketika rupiah mencapai angka psikologisnya, ingatan publik langsung pergi ke 1998 kendati kondisi berbeda. Memang benar jika dikatakan bahwa masyarakat bawah tidak bertransaksi dengan dolar AS karena memang undang-undang tidak memperbolehkan. Masalahnya bukan di sana, melainkan pada kenyataan bahwa sekitar sepertiga utang pemerintah masih berdenominasi valuta asing, lebih tinggi dari negara-negara di kawasan.

Artinya, setiap pelemahan rupiah langsung meningkatkan nilai utang dan beban bunga dalam rupiah. Di balik angka pertumbuhan ekonomi pada Q1-2026, ternyata terdapat faktor peningkatan signifikan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan yang bertumpu pada pengeluaran pemerintah yang dibiayai utang selain tidak menjadi keberlanjutan juga berpotensi meningkatkan profil risiko fiskal di masa depan. Chatib menyelipkan pesan bahwa risiko terbesar bukan pada angka, melainkan pada kredibilitas.

Ketiga peristiwa ini menunjukkan relasi yang tegang antara penyelenggaraan negara, kepentingan publik, dan pengalaman konkret rakyat. Barangkali inilah makna tersembunyi dari tajuk harian ini. Apabila demikian adanya, bagaimana cara kita membaca secara lebih utuh? Tulisan Haryadi dan Andi Wijayanto tentang evolusi dan trajektori politik ekonomi Indonesia (1945-2045) membantu kita memahami keadaan lewat lintasan panjang satu abad Indonesia.

Periode ini (1998-2025) digambarkan sebagai momen pembusukan politik dan benturan peradaban. Pelemahan KPK merupakan jejak terang pelemahan institusi. Yanuar Nugroho mengatakan bahwa soal mendasar yang dihadapi negeri ini adalah ambruknya keadaban cara bernegara kita. Haryadi dan Andi Wijayanto memberi titik jelas bahwa Pemilu 2024 merupakan puncak pembusukan politik.

Apa sebenarnya yang dibusukkan oleh proses? Apakah mungkin tren pembusukan dibalik dan menjadi gerak reinstitusionalisasi





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Aksi Kamisan Film Dokumenter Gejolak Ekonomi Pembusukan Politik Reinstitusionalisasi

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