Panduan lengkap harga tiket Al Ahli vs Shabab Al Ahli Dubai di Liga Champions Elite AFC mulai SAR 20 hingga SAR 150 serta info performa terkini kedua tim di Jeddah.

Pertandingan krusial fase grup Liga Champions Elite AFC antara Al Ahli dan Shabab Al Ahli DubaiFC akan segera berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah. Suporter dapat mengakses informasi detail mengenai mekanisme penjualan tiket resmi serta memantau performa terbaru kedua klub raksasa tersebut sebelum laga berlangsung.

Detail Penjualan Tiket Resmi dan Alternatif

Suporter disarankan untuk selalu memeriksa kanal resmi terlebih dahulu karena alokasi tiket akan tersedia menjelang hari pertandingan. Tempat terbaik untuk mendapatkan kursi adalah melalui portal penjualan tiket resmi klub dan turnamen, seperti platform Webook. Jika tiket di situs resmi sudah habis, suporter bisa menggunakan situs alternatif seperti Grintahub. Anda dapat melihat kursi yang tersedia dan membeli tiket laga Liga Champions Elite AFC ini melalui halaman khusus tiket di Grintahub.

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Mendapatkan tiket termurah kerap menjadi tujuan utama suporter yang datang dari luar kota maupun suporter setempat. Jika dibeli melalui kanal resmi klub, tiket masuk umum standar untuk pertandingan ini dimulai dari harga yang sangat terjangkau, yakni SAR 20, dan umumnya mencapai SAR 150 untuk kursi tribun bawah. Sementara itu, harga tiket masuk umum melalui channel alternatif dimulai dari sekitar SAR 60. Membeli lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah sebelum permintaan meningkat menjelang hari pertandingan.

Informasi Siaran dan Platform Digital

Informasi resmi mengenai siaran Al Ahli vs Shabab Al-Ahli Dubai FC di Liga Champions Elite AFC saat ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang sepak mula untuk mengetahui saluran televisi dan layanan streaming yang telah dikonfirmasi. Kepatuhan terhadap saluran resmi memastikan suporter mendapatkan akses siaran berkualitas tinggi tanpa gangguan.

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Analisis Performa Terakhir Al Ahli

Al Ahli mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar mereka berakhir imbang 0-0 melawan Al-Sadd di Liga Champions Elite AFC, setelah sebelumnya kalah 6-1 dari Al Shabab di Liga Pro Saudi. Sebelum dua laga sulit tersebut, mereka mengalahkan Al-Gharafa 2-1 di kompetisi kontinental dan Al Khaleej 4-1 di liga. Dalam lima pertandingan itu, Al Ahli mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Statistik dan Catatan Pertarungan Shabab Al Ahli Dubai

Shabab Al-Ahli Dubai mencatat tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 2-0 dari Sharjah di Liga Pro ADNOC, setelah sebelumnya kalah 2-0 dari Al Hilal di Liga Champions Elite AFC. Sebelum dua kekalahan beruntun itu, mereka memenangi tiga pertandingan berturut-turut, termasuk kemenangan 2-0 atas Esteghlal dan 3-2 atas Al-Ain. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga tersebut.

Sejarah Pertemuan Kedua Tim di Kancah Asia

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di Liga Champions Elite AFC pada 16 Februari 2026, ketika Al Ahli menang 4-3 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, yang semuanya berlangsung di Liga Champions Elite AFC, Al Ahli menang tiga kali, satu laga berakhir imbang, dan satu laga dimenangi Shabab Al-Ahli Dubai di kandang sendiri. Secara historis, Al Ahli lebih unggul dalam persaingan kontinental ini.