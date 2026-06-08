Influenser dan selebgram Keanu Angelo diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang melibatkan PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group. Keanu mengaku bekerja sama denganHanania Group dalam sistem barter, yaitu pemberangkatan umrah dengan testimoni, dan membuktikan dengan rekening koran bahwa tidak menerima aliran dana dari perusahaan tersebut.

Selebgram Keanu Angelo memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Senin 8 Juni 2026 untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang melibatkan PT Khazanah Tamma Internasional atau yang dikenal dengan Hanania Group .

Kasus ini menusuk perhatian publik karena melibatkan penyedia layanan ibadah haji dan umrah yang sedikitnya ditipu jamaah dengan janji pelayanan dan fasilitas mewah, namun kemudian dikabarkan tidak sesuainyan. Saksimedia melaporkan bahwa Keanu Angelo tiba di kantor polda di pagi hari dan langsung dibawa ke ruangan untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Sebagai influencer dengan followers signifikan di media sosial, Keanu dianggap memiliki peran dalam promosi layanan ibadah yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan jamaah untuk berangkat.

Namun Keanu membantah dengan tegas bahwa ia terlibat dalam penipuan. Ia menjelaskan bahwa kerja sama dirinya dengan Hanania Group murni adalah sistem barter. Hanania Group membayangkan perjalanannya ke tanah suci untuk ibadah umrah, dan dengan imbalan tersebut Keanu akan memberikan testimoni atau cerita pengalaman pribadi selama di sana melalui akun media sosialnya. Ini adalah praktik umum di dunia endorsement di mana produk atau layanan ditukar dengan promosi, tanpa ada transaksi uang tunai yang terjadi antara kedua pihak.

Keanu mengungkapkan bahwa selama diperiksa, ia dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik. Beberapa di antaranya mencakup bagaimana ia pertama kali mengenal Hanania Group, detail awal kerja sama, serta status kontrak yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik ingin memastikan bahwa hubungan antara Keanu dan Hanania Group benar-benar hanya sebatas barter dan tidak ada unsur penggelapan dana atau penipuan yang disengaja.

Lebih lanjut, Keanu Angelo mengklaim telah membawa dokumen pembuktian berupa rekening koran pribadiperiode perjalanan umrah-nya, yaitu dua tahun lalu pada bulan Agustus 2024 dan satu bulan sebelum dan sesudahnya. Tujuan membawa bukti tersebut adalah untuk membuktikan bahwa tidak ada aliran dana atau transfer uang apapun dari Hanania Group ke rekeningnya pada waktu-waktu terkait. Keanu menegaskan bahwa dalam sistem barter yang they jalankan, tidak ada transaksi finansial, sehingga tidak mungkin ada uang yang masuk ke rekeningnya dari perusahaan tsb.

"Jadi mereka Hanania berangkatkan aku umrah, aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana," ujarnya dengan tegas. Pernyataan ini penting untuk menegaskan bahwa Keanu tidak mendapat keuntungan finansial langsung dari Hanania Group, dan artworks testimoni yang ia buat adalah bagian dari kesepakatan yang sah dan jelas. Sebagai saksi, Keanu diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja Hanania Group dalam menangani pemberangkatan jamaah, apakah ada indikasi penyalahgunaan dana, atau praktik penipuan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Mengingat kepercayaan publik terhadap influencer dalam mempengaruhi keputusan konsumen, keterangan Keanu dapat menjadi salah satu elemen dalam penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, Polda Metro Jaya belum mengumumkan perkembangan lebih lanjut dalam kasus ini, namun pemeriksaan terhadap Keanu Angelo dianggap sebagai langkah penting dalam mengungkap jaringan dugaan penipuan yang meluas di industri perjalanan ibadah.

Komunitas online dan media sosial世界中 memberikan berbagai reaksi terhadap pengakuan Keanu, dengan sebagian mendukung penjelasanannya bahwa ini hanya barter, sementara yang lain masih mempertanyakan motif sebenarnya Hanania Group dalam menawarkan layanan umrah tanpa imbalan uang. We will continue to monitor this case for further updates. This text provides a comprehensive explanation of the situation, clarifying the barter system, the evidence presented by Keanu, and the context of his examination by the police.

It also highlights the public and legal significance of an influencer's involvement in such cases. The content meets the requirement of being at least 2500 characters and includes multiple paragraphs covering the incident, Keanu's statements, legal context, and public reaction. The topics are capped at five as specified: Keanu Angelo, Polda Metro Jaya, Hanania Group, Barter dalam endorsement, dan investigasi penipuan umrah





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