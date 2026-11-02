Inflasi Tarif Angkutan Udara Naik di 24 Provinsi, Kaltasar Puncak

BPS mencatat inflasi tarif angkutan udara di 24 provinsi pada Oktober 2026. Kalimantan Selatan menjadi tertinggi dengan 15,73% akibat fuel surcharge.

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan bahwa kenaikan tarif angkutan udara mulai tercermin secara nyata dalam data inflasi di berbagai wilayah Indonesia pada Oktober 2026. Pencatatan resmi menunjukkan bahwa fenomena kenaikan harga tiket ini terjadi di 24 provinsi di seluruh nusantara. Secara nasional, kelompok transportasi mencatatkan angka inflasi bulanan sebesar 0,13 persen dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,02 persen.

Dampak Kebijakan Fuel Surcharge

Fenomena kenaikan ini menjadi sorotan utama publik dan pengamat ekonomi pasca-penetapan kebijakan fuel surcharge sebesar 40 persen oleh pemerintah pada awal Oktober 2026. Kebijakan tersebut secara resmi ditetapkan sebagai salah satu komponen pembentuk tarif tiket pesawat yang harus dibayarkan oleh konsumen. Namun, dampak konkretnya terhadap indikator inflasi sangat bergantung pada dinamika harga tiket yang benar-benar berlaku dan dibayarkan di pasar riil.

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Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, menjelaskan bahwa pengaruh kebijakan fuel surcharge terhadap inflasi tidak bisa dinilai hanya dari besaran biaya tambahan semata. BPS memantau dampak tersebut secara cermat melalui perkembangan harga tiket pesawat yang dibayarkan oleh masyarakat luas. Menurut Ateng, BPS memotret dampak kebijakan tersebut melalui potret harga tiket pesawat yang aktual, di mana fuel surcharge merupakan komponen yang membentuk tarif akhir.

Ateng menegaskan dalam konferensi pers bulanan BPS pada Senin tanggal 2 November 2026 bahwa dampak kebijakan fuel surcharge terhadap inflasi sangat bergantung pada tarif tiket pesawat yang benar-benar terjadi di pasarnya. Penjelasan ini menyoroti pentingnya melihat data riil konsumen daripada hanya melihat nominal biaya tambahan yang ditetapkan oleh maskapai atau pemerintah.

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Perbedaan Regional dan Rute Penerbangan

Menurut Ateng, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perbedaan inflasi tarif angkutan udara antarwilayah di Indonesia. Faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut adalah perbedaan karakteristik rute penerbangan domestik serta variasi frekuensi penerbangan yang beroperasi di masing-masing wilayah. Karakteristik ini menciptakan dinamika harga yang tidak seragam di setiap daerah, meskipun kebijakan燃料 surcharge berlaku secara nasional.

BPS mencatat bahwa inflasi tarif angkutan udara terjadi di 24 provinsi, yang secara umum berada di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga tiket pesawat tidak tersebar secara merata di seluruh pelosok negeri. Wilayah-wilayah di bagian timur dan tengah nusantara mengalami dampak yang lebih signifikan dibandingkan wilayah barat.

Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi

Data BPS mengungkap lima provinsi dengan inflasi tarif angkutan udara tertinggi jika dilihat secara bulanan atau month to month. Kalimantan Selatan menempati posisi pertama dengan angka inflasi tarif angkutan udara tertinggi, mencapai 15,73 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional dan menunjukkan tekanan harga yang sangat tajam di provinsi tersebut.

Posisi kedua ditempati oleh provinsi Bengkulu dengan inflasi tarif angkutan udara sebesar 12,51 persen. Posisi ketiga diduduki oleh Papua dengan angka 10,77 persen. Sementara itu, Provinsi Maluku berada di peringkat keempat dengan angka 7,80 persen, dan Jambi menutup daftar lima besar dengan angka 7,61 persen.

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Analisis Tekanan Harga Nasional

Perbedaan angka inflasi di lima provinsi tersebut memperlihatkan bahwa tekanan harga tiket pesawat di sejumlah daerah jauh lebih tinggi dibandingkan gambaran inflasi transportasi secara nasional. Kondisi ini menegaskan bahwa dinamika harga di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar setempat yang kompleks.

BPS menegaskan bahwa perbedaan kondisi penerbangan antarwilayah menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan dalam membaca perkembangan harga tiket pesawat di berbagai daerah. Karakteristik rute dan frekuensi penerbangan yang bervariasi menjadi penentu utama dalam memahami mengapa beberapa daerah mengalami lonjakan harga yang lebih drastis daripada yang lain dalam konteks ekonomi transportasi udara Indonesia.