Inflasi Mei 2026 Turun Moneter, Harga Pangan Masih Jadi Peyumbang Utama

BPS mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 0,28 persen bulanan, didorong oleh kenaikan harga pangan seperti cabai, minyak goreng, dan beras. Inflasi tahunan YoY tercatat 3,08 persen, dengan kategori makanan menjadi penyumbang terbesar.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan terjadinya inflasi di Indonesia sebesar 0,28 persen pada Mei 2026 secara bulanan (month to month). Angka ini meningkat dari inflasi April 2026 yang tercatat sebesar 0,13 persen.

Deputi Badan Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa secara tahunan (Year on Year/YoY), inflasi mencapai 3,08 persen, sedangkan inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,35 persen. Pudji menjelaskan bahwa inflasi 0,28 persen pada Mei 2026 menyebabkan indeks harga konsumen naik dari 111,09 pada April 2026 menjadi 111,40 pada Mei 2026. Kelompok pengeluaran yang paling besar memberikan kontribusi terhadap inflasi bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39 persen, memberikan andil sebesar 0,12 persen.

Beberapa komoditas utama yang mendorong kenaikan harga di antaranya cabai merah dengan andil 0,08 persen, minyak goreng dan bawang merah masing-masing 0,04 persen, tomat 0,03 persen, beras 0,02 persen, bahan bakar rumah tangga 0,03 persen, bensin 0,02 persen, serta tarif angkutan udara 0,02 persen. Di sisi lain, terdapat komoditas yang memberikan andil deflasi, yaitu daging ayam ras dan emas perhiasan masing-masing 0,06 persen, serta telur ayam ras 0,05 persen.

Data ini menekankan pada fluktuasi harga pangan sebagai faktor utama dalam dinamika inflasi bulanan, sementara sejumlah komoditas non-pangan juga ikut memberikan tekanan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflasi BPS Harga Pangan Cabai Minyak Goreng Beras Kebutuhan Pokok Ekonomi Indonesia 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nonton Live Streaming Babak Final Singapore Open 2026 di Vidio Hari Ini, 31 Mei 2026Jadwal live streaming pertandingan babak final Singapore Open 2026 hari ini, Minggu (31/5/2026).

Read more »

Saksikan Live Streaming ASEAN U19 Boys Championship 2026 di VidioSaksikan live streaming turnamen ASEAN U19 Boys Championship 2026 pada 1 - 13 Juni 2026 di Vidio.

Read more »

Besok Ada Pengumuman Penting, Semoga Bukan Kabar BurukInflasi Indonesia diperkirakan melandai secara bulanan tetapi menanjak secara tahunan pada pada Mei 2026.

Read more »

Harga Bahan Makanan-Minuman Naik Dorong Inflasi 0,28% di Mei 2026Tekanan inflasi pada Mei 2026 mencapai 0,28% secara bulanan atau month to month dan 1,35% secara tahunan

Read more »