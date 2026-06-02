Inflasi Jawa Timur Mei 2026 Capai 1,43 Persen, Dipicu Kenaikan Harga Pangan dan Angkutan Udara

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Provinsi Jawa Timur pada Mei 2026 sebesar 1,43 persen (mtm) akibat kenaikan harga angkutan udara, minyak goreng, dan berbagai komoditas pangan. Inflasi year-on-year tercatat 3,49 persen. Surabaya menjadi kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi di provinsi.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengumumkan data tersebut dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa (2/6/2026). Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,06 pada Mei 2025 menjadi 111,83 pada Mei 2026 menjadi indikator utama pencapaian inflasi tersebut. Faktor-faktor lain seperti kenaikan biaya bahan baku industri yang diimpor serta harga produk berbahan plastik turut memberi dampak, khususnya pada produk elektronik dan air minum kemasan.

Dinamika pasar pangan juga became significant karena terbatasnya pasokan beras, cabai, dan bawang, sementara pasokan daging dan telur ayam ras justru relatif stabil meski permintaan melandai. Secara rinci, angkutan udara menyumbang inflasi 5,04 persen dengan andil 0,07 persen.

Minyak goreng naik 3,96 persen (andil 0,05 persen), bawang merah 11,5 persen (andil 0,05 persen), cabai rawit 10,02 persen (andil 0,04 persen), cabai merah 31,93 persen (andil 0,04 persen), beras 2,98 persen (andil 0,03 persen), bahan bakar rumah tangga 1,47 persen (andil 0,02 persen), dan air kemasan 1,3 persen (andil 0,02 persen). Beberapa komoditas mengalami deflasi diantaranya emas perhiasan 3,09 persen, telur ayam ras 6,16 persen, daging ayam ras 2,4 persen, dan bawang putih 4,58 persen.

Inflasi year-on-year (yoy) Mei 2026 terhadap Mei 2025 tercatat 3,49 persen, sementara inflasi tahun kalender ( Mei 2026 terhadap Desember 2025) mencapai 1,43 persen. Dari 11 kabupaten/kota di Jawa Timur, Surabaya mengalami inflasi tertinggi 0,37 persen, disusur Madiun dan Kediri (0,35 persen), Bojonegoro (0,29 persen), Jember dan Tulungagung (0,19 persen), Malang dan Banyuwangi (0,18 persen), Gresik (0,17 persen), Sumenep (0,16 persen), serta Kota Probolinggo dengan inflasi terendah 0,03 persen





