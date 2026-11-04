Inflasi Indonesia 3,23 Persen Masuk Rentang Sasaran Pemerintah

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan laju inflasi Indonesia Oktober sebesar 3,23 persen masih berada dalam target 1,5 hingga 3,5 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa angka inflasi nasional sebesar 3,23 persen masih berada dalam koridor aman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pernyataan tegas ini disampaikan secara langsung seusai Menkeu melapor mengenai kondisi stabilitas ekonomi terkini kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada hari Selasa, 3 November 2026.

Sebagai otoritas fiskal utama, Suahasil Nazara menjelaskan bahwa target inflasi resmi pemerintah Indonesia ditetapkan pada kisaran 2,5 persen dengan toleransi plus atau minus satu persen. Dengan demikian, rentang sasaran yang sah adalah antara 1,5 persen hingga 3,5 persen, sehingga angka aktual 3,23 persen masih sangat sehat dan terkendali.

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Performa Manufaktur Terukur Positif

Data ekonomi terbaru menunjukkan indikator yang sangat positif di sektor produksi, di mana Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers' Index PMI untuk sektor manufaktur mencatatkan kenaikan signifikan. Angka ini meningkat dari level 52 pada bulan September menjadi 54 pada bulan Oktober 2026, menandakan ekspansi aktivitas industri yang nyata.

Kenaikan indeks tersebut ke level 54 memiliki implikasi mendalam terhadap psikologi pelaku usaha dalam menyikapi dinamika pasar domestik. Suahasil Nazara menjelaskan bahwa angka indeks yang berada di atas angka 50 menandakan bahwa sektor manufaktur sedang secara aktif menambah persediaan bahan baku mereka untuk mempersiapkan produksi lebih lanjut.

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Antisipasi Peningkatan Permintaan Konsumen

Keputusan strategis para pengusaha manufaktur dalam mengakumulasi stok bahan baku ini didasari oleh prediksi yang optimistis terkait peningkatan permintaan di pasar. Pelaku usaha memperkirakan bahwa tren konsumsi akan mengalami kenaikan, sehingga langkah untuk meningkatkan volume produksi menjadi langkah yang tepat dan diperlukan.

Komitmen Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi terus diuji dengan dinamika global, namun capaian terkini membuktikan bahwa kebijakan fiskal masih on track. Suahasil Nazara menekankan bahwa angka inflasi terbaru ini konsisten dengan estimasi yang telah disusun pemerintah jauh sebelumnya dalam perencanaan ekonomi nasional.