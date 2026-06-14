Infinix Hot 70 vs Samsung Galaxy A17 4G: Dua Smartphone Murah dengan Spesifikasi Menarik

Perbandingan antara Infinix Hot 70 dan Samsung Galaxy A17 4G dalam segmen entry-level, mencakup spesifikasi, harga, performa, layar, dan desain.

Infinix Hot 70 dan Samsung Galaxy A17 4G menjadi dua pilihan smartphone entry-level yang menarik perhatian pasarIndonesia. Keduanya menawarkan spesifikasi kompetitif dengan harga yang relatif terjangkau.

Infinix Hot 70 dengan varian terendah 4GB/128GB memiliki harga Rp2,2 juta sementara Samsung Galaxy A17 4G dengan konfigurasi serupa ditawarkan pada harga Rp3 juta. Untuk varian tertinggi, Infinix Hot 70 6GB/256GB bersaing dengan Samsung Galaxy A17 4G 8GB/256GB yang harganya Rp3,4 juta. Kedua perangkat ini sama-sama menggunakan chipset dari MediaTek dan dilengkapi dengan sensor kamera utama 50 MP yang cukup umum di kelas ini.

Samsung Galaxy A17 4G menonjol dalam aspek layar dengan panel Super AMOLED 6,7 inci yang resolusi Full HD+ 1080 x 2340 piksel. Layar ini memiliki refresh rate 90Hz dan dilindungi oleh Gorilla Glass Victus+ yang memberikan ketahanan terhadap goresan. Kedalaman warna yang kaya dari AMOLED membuat tampilan visual menarik dengan hitam pekat dan warna cerah. Selain itu, daya tahan perangkat ini juga didukung oleh rating IP54 yang memberikan perlindungan terhadap debu dan percikan air.

Dan untuk dukungan performa, chipset Helio G99 ini menghasilkan skor AnTuTu sekitar 380.000 poin. Di sisi lain, Infinix Hot 70 mengandalkan MediaTek Helio G100 dengan proses 6 nanometer dan kecepatan clock hingga 2,2 GHz. Chipset ini dipadukan dengan RAM LPDDR4X dan penyimpanan UFS 2.2 yang diharapkan dapat menangani multitasking dan gaming ringan hingga menengah dengan baik.

Skor AnTuTu yang diiklaim sekitar 435.000 poin menunjukkan performa yang agak lebih tinggi dari Galaxy A17 4G. Meski layarnya menggunakan IPS LCD 6,78 inci dengan resolusi 720 x 1576 piksel, ia memiliki keunggulan pada refresh rate 120Hz yang lebih smooth untuk penggunaannya sehari-hari. Dalam hal desain, Galaxy A17 4G menawarkan bodi Tipis 7,5 mm dan berat 190 gram yang terasa kompak sementara Hot 70 mungkin juga bersaing dalam hal ukuran dan bobot.

Keduanya memiliki konektivitas lengkap seperti Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C dan Infrared. Kedua smartphone ini merepresentasikan pilihan menarik di segmen entry-level. Samsung Galaxy A17 4G membawa keunggulan layar AMOLED yang masih jarang ditemui di harga tersebut sementara Infinix Hot 70 menawarkan spesifikasi RAM dan penyimpanan yang lebih tinggi serta chipset Helio G100. Pilihan antara keduanya akan bergantung pada prioritas pengguna apakah layar berkualitas atau spek teknis yang lebih tinggi. commodita





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Infinix Hot 70 Samsung Galaxy A17 4G Smartphone Entry-Level Chipset Mediatek Helio Layar AMOLED Vs IPS LCD

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