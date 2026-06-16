Infantino Kunjungi Ruang Ganti Iran, Beri Dukungan di Tengah Tekanan Politik

Presiden FIFA Gianni Infantino mengunjungi ruang ganti timnas Iran setelah imbang 2-2 melawan Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan pesan dukungan kepada para pemain yang menghadapi kesulitan logistik dan politik akibat perang yang dipimpin AS di Iran.

Dalam sebuah gestur kemanusiaan yang mendapat sambutan luas selama ajang Piala Dunia 2026 , Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino mengunjungi ruang ganti tim nasional Iran di Los Angeles setelah pertandingan pembuka yang berakhir imbang 2-2 melawan Selandia Baru, di mana ia memastikan untuk menyampaikan pesan dukungan dan semangat kepada para pemain yang menghadapi kondisi luar biasa di dalam dan di luar lapangan.

Menurut video yang beredar di media sosial, yang dilansir oleh beberapa media internasional, Infantino didampingi oleh Duta Besar Yuri Dzhurkaev dalam kunjungan tersebut, dan keduanya mengungkapkan kebanggaan mereka atas penampilan tim nasional Iran meskipun dihadapkan pada tantangan logistik dan politik yang mengelilingi partisipasinya. Akibat perang yang dipimpin Amerika Serikat di Iran, tim terpaksa memindahkan kamp pelatihannya dari Arizona ke Meksiko, dan visa masuk sekitar 15 anggota rombongannya ditolak, sehingga memaksa mereka bolak-balik antar negara untuk mempersiapkan pertandingan.

Dalam pidatonya di ruang ganti, Infantino berkata kepada para pemain dan staf teknis: "Pertandingan malam ini sulit, dan jika keberuntungan sedikit berpihak pada kalian, kalian pasti menang. Kalian mewakili keluarga, rakyat, dan seluruh dunia, dan apa yang kalian tunjukkan malam ini adalah pesan kekuatan dan persatuan. Kalian telah membuat semua orang bangga pada kalian, dan menunjukkan bahwa sepak bola mampu melampaui semua batas.

" Meskipun pidato tersebut bernada ramah dan diplomatis, laporan media menyebutkan bahwa beberapa pemain timnas Iran menunjukkan ketidakpuasan mereka setelah pertemuan tersebut, dengan menganggap bahwa kata-kata Presiden FIFA tidak diterjemahkan menjadi dukungan praktis di tengah kesulitan yang dihadapi tim. Kunjungan ini terjadi pada saat yang sensitif, di mana tim nasional Iran menghadapi tekanan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara FIFA berusaha menjaga keseimbangan yang cermat antara tugas olahraganya dan tuntutan lanskap geopolitik yang kompleks seputar Piala Dunia.

Meskipun demikian, banyak pihak mengapresiasi langkah Infantino karena dianggap menunjukkan sisi humanis dari sepak bola di tengah situasi yang penuh ketegangan. Beberapa pengamat olahraga menilai bahwa kunjungan ini bisa menjadi awal dari dialog yang lebih konstruktif antara FIFA dan negara-negara yang mengalami konflik. Namun, kritik dari dalam tim Iran mengingatkan bahwa dukungan moral saja tidak cukup tanpa adanya tindakan nyata, seperti kemudahan visa atau fasilitas pelatihan yang memadai.

Pertandingan Iran melawan Selandia Baru sendiri berlangsung sengit dengan kedua tim saling bergantian mencetak gol hingga akhirnya skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat peluang Iran untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar. Ketegangan di luar lapangan terus berlanjut, namun para pemain Iran bertekad untuk tetap fokus pada permainan dan membuktikan bahwa olahraga dapat menjadi jembatan perdamaian di tengah perbedaan.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, mereka berharap bisa melampaui rintangan dan meraih prestasi yang membanggakan negara mereka





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