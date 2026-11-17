Asosiasi vape Indonesia menolak pelarangan total REL demi melindungi 150.000 pekerja dan Rp31 triliun investasi. Enggar Dwi dan Budiyanto soroti dampak sosial ekonomi pelarangan.

Kekhawatiran mendalam menyelimuti industri rokok elektronik di Indonesia seiring adanya wacana pelarangan total untuk produk tersebut. Upaya pemerintah dalam memberantas penyalurgunaan narkotika dan melindungi anak-anak dianggap berpotensi mengancam keberlangsungan bisnis legal. Pelaku industri merasa terdesik karena tidak dibedakan antara penyalahgunaan oleh oknum ilegal dan usaha yang patuh aturan.

Signifikansi Ekonomi Industri REL Indonesia

Industri rokok elektronik nasional memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar bagi negara dan masyarakat luas. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian serta catatan dari berbagai asosiasi industri, terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha yang terdiri dari produsen dan toko ritel. Nilai investasi yang telah ditanamkan oleh para pemain di sektor ini mencapai Rp31 triliun secara keseluruhan.

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Dari sisi penerimaan negara, kontribusi cukai dari industri ini diproyeksikan mencapai Rp2,8 triliun pada tahun 2025. Selain itu, nilai ekspor produk rokok elektronik Indonesia juga cukup signifikan, yaitu sekitar US$518 juta. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sektor tersebut benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Tuntutan Perlindungan Tenaga Kerja Legal

Enggar Dwi, Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), menekankan bahwa rantai ekonomi industri ini melibatkan jutaan nyawa. Dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, hingga retail, banyak pekerja yang menggantungkan hidup. Industri ini menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung.

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Dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat luas, yaitu menopang penghidupan sekitar 1 juta rakyat Indonesia, termasuk keluarga mereka. Enggar Dwi mengingatkan bahwa tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain secara instan. Ia berharap kebijakan pemerintah tidak menciptakan masalah baru berupa pengangguran massal.

Solidaritas Melalui Pakta Integritas

Untuk menunjukkan komitmennya, sejumlah asosiasi telah menandatangani pakta integritas bersama pemerintah. Penandatanganan ini melibatkan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).

Dalam pakta tersebut, para pihak menyatakan dukungan penuh terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Mereka juga berjanji untuk mencegah akses produk kepada mereka yang berusia di bawah 21 tahun. Tujuannya adalah memperkuat kepatuhan dan pengawasan industri agar penegakan aturan berjalan tepat sasaran tanpa menyakiti pelaku usaha yang legal.

Tekanan Sosial Terhadap Pedagang Ritel

Budiyanto, Ketua Umum APVI, mengungkapkan bahwa isu pelarangan telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan bisnis. Sejak industri REL diatur dan dikenakan cukai pada tahun 2018, ekosistem legal telah terbentuk. Ia memohon agar pemerintah melindungi mereka yang mencari nafkah secara legal dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku.

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Fachmi Kurnia Firmansyah, Ketua Umum ARVINDO, melaporkan bahwa para retailer mulai merasakan dampak negatif secara langsung. Banyak pedagang menghadapi penolakan perpanjangan sewa lokasi usaha bahkan diminta mengosongkan tempat karena tekanan stigma. Padahal, produk yang mereka jual adalah legal dan resmi diperdagangkan di Indonesia.

Fachmi Kurnia Firmansyah juga menyoroti ketidakadilan yang dialami pelaku usaha legal. Ia menjelaskan bahwa investasi yang sudah dikeluarkan untuk membangun toko kini terancam sia-sia. Yang melakukan pelanggaran sebenarnya adalah pihak-pihak ilegal, namun para pemilik usaha yang taat hukum justru ikut menerima dampak sanksi sosial ini.