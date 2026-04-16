Industri Plastik Jamin Stok Domestik, Pemerintah Pantau Ketat Gejolak Global

Menteri Perindustrian optimistis terhadap ketersediaan stok plastik nasional di tengah tantangan rantai pasok global, namun pemerintah tetap waspada terhadap dinamika geopolitik yang berpotensi memengaruhi harga dan ketersediaan.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, secara tegas menyampaikan pentingnya ketersediaan stok plastik untuk memenuhi kebutuhan domestik, di tengah tantangan gangguan rantai pasok bahan baku global. Pernyataan ini dilontarkan dalam sebuah pertemuan strategis di Jakarta pada Kamis (16/4/2026), yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan industri, mulai dari sektor hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga pelaku industri daur ulang plastik.

Pertemuan tersebut dirancang untuk mengevaluasi kondisi terkini serta merumuskan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif untuk sektor vital ini. Dari diskusi yang berlangsung, muncul optimisme dari para pelaku industri mengenai kemampuan mereka untuk memastikan ketersediaan stok plastik di pasar dalam negeri. Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita menggarisbawahi jaminan yang diberikan oleh industri, "Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah." Namun, ia menekankan kembali kata "seharusnya", menandakan kewaspadaan pemerintah yang terus menerus memantau perkembangan situasi global yang dapat berimplikasi signifikan terhadap produksi dan ketersediaan stok di subsektor industri plastik. Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, tidak tinggal diam dalam menghadapi potensi ancaman. Pemantauan cermat terhadap dinamika geopolitik global menjadi prioritas, terutama isu-isu krusial seperti situasi di kawasan Selat Hormuz. Gangguan di jalur pelayaran strategis tersebut berpotensi besar menyebabkan distorsi pada rantai pasok bahan baku petrokimia, yang merupakan tulang punggung bagi industri plastik nasional. Industri yang hadir dalam pertemuan tersebut juga tidak hanya berbicara tentang tantangan, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kesinambungan pasokan plastik. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa para pelaku industri kecil tetap dapat mengakses pasokan yang dibutuhkan, sehingga produk-produk mereka dapat terus bersaing di pasar tanpa terhambat oleh kelangkaan bahan baku. Kemenperin secara aktif memahami bahwa gejolak geopolitik, termasuk yang terjadi di Selat Hormuz, telah menimbulkan dampak langsung terhadap struktur harga produk plastik di dalam negeri. Kenaikan biaya logistik dan biaya pelayaran (freight), pengenaan biaya tambahan (surcharge premium), serta keterlambatan pengiriman bahan baku dari luar negeri menjadi faktor utama yang mendorong penyesuaian harga ini. Keterlambatan pengiriman yang sebelumnya dapat ditangani dalam kurun waktu rata-rata 15 hari, kini dilaporkan dapat membengkak hingga mencapai 50 hari. Fenomena ini tentu saja memberikan tekanan tambahan dan peningkatan beban biaya produksi yang signifikan bagi para pelaku industri plastik nasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing produk di pasar global dan domestik





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Plastik Naik, Yoyok Riyo Soroti Kerentanan Industri NasionalIndonesia yang masih mengimpor sekitar 60 persen bahan baku plastik menjadi sangat rentan terhadap gejolak tersebut.

Read more »

Harga Plastik di RI Meledak, Menperin Minta Tolong Ini ke IndustriMenperin Agus Gumiwang menyatakan dampak geopolitik global mempengaruhi biaya produksi plastik yang berujung pada harga. Dia pun minta tolong ini.

Read more »

Meski Stok Aman, Mendag Akui Minyakita Sedikit Naik Imbas Lonjakan Harga PlastikMendag Budi menegaskan, meskipun terdapat sedikit kenaikan harga Minyakita imbas naiknya harga plastik, namun dia memastikan bahwa tidak ada kelangkaan stok di pasaran.

Read more »

Menperin tekankan industri beri jaminan ketersediaan stok plastikMenteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan industri hulu-hilir plastik dalam negeri memberi jaminan ketersediaan stok untuk ...

Read more »

Lonjakan Harga Plastik Akibat Konflik Timur Tengah Tekan Industri Dalam Negeri, Potensi Produksi Berhenti MeiKonflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga plastik yang menekan industri dalam negeri. Pengusaha mengkhawatirkan potensi pabrik berhenti produksi pada Mei. Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui situasi ini serius dan merupakan dampak gejolak global, menekankan perlunya mencermati kekhasan lokal untuk dioptimalkan. Kenaikan harga plastik membebani UMKM, terutama sektor makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan sekali pakai, akibat gangguan rantai pasok global dan terhambatnya distribusi nafta.

Read more »

Industri Jatim Tertekan Gejolak Global, Emil Dardak: Sektor Plastik Paling Terdampak, Harga Melonjak TajamBerita Industri Jatim Tertekan Gejolak Global, Emil Dardak: Sektor Plastik Paling Terdampak, Harga Melonjak Tajam terbaru hari ini 2026-04-16 22:33:31 dari sumber yang terpercaya

Read more »