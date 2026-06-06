Industri Perak Kotagede Terpuruk Akibat Harga Bahan Baku Melonjak, Perintis Wisata Kreatif Jadi Penyelamat

Harga perak dunia naik empat kali lipat, pasar ekspor lesu, dan biaya produksi yang tinggi memaksa perajin Kotagede, termasuk Salin Silver, mengalihkan fokus ke paket wisata pembuatan perak dan strategi digital untuk bertahan.

Bunyi tak ritmis dari benturan perak dengan kepala palu mengisi suasana pagi di Gang Platina, Kotagede, Yogyakarta, ketika delapan pekerja Salin Silver menyiapkan perhiasan untuk pasar domestik.

Namun di balik irama kerja yang tampak biasa itu, industri perak lokal sedang bergumul dengan dua pukulan berat: lonjakan harga bahan baku perak yang mencapai empat kali lipat dalam setahun terakhir, dan penurunan tajam permintaan dari pasar ekspor Eropa serta Amerika Serikat sejak awal 2026. Priyo Salim, 65‑tahun, pemilik Salin Silver, menjelaskan bahwa pada puncak tahun 2008 usahanya mempekerjakan 10 orang, namun krisis ekonomi, pandemi Covid‑19, dan kini harga perak yang melonjak membuat tenaga kerja tersisa hanya sembilan orang.

Harga perak internasional saat ini berada di kisaran Rp 42 juta per kilogram, sementara harga bahan baku yang dipakai untuk membuat perhiasan naik drastis dari Rp 15 juta per kilogram pada Januari 2025 menjadi Rp 60 juta per kilogram pada Januari 2026. Kenaikan ini dipicu oleh permintaan kuat dari sektor kendaraan listrik, panel surya, dan elektronik, serta pergeseran investasi dari emas ke perak.

Akibatnya, pesanan luar negeri terhenti, dan pekerja hanya bekerja tiga hari dalam seminggu sejak Januari lalu hingga Idul Fitri. Untuk mengatasi tekanan tersebut, Salin Silver mengalihkan fokus pada potensi wisata budaya di Kotagede. Perusahaan meluncurkan paket wisata edukasi pembuatan perak dengan biaya Rp 550.000 per orang, yang kebanyakan diikuti turis asing. Selain itu, anak‑anaknya, Wangi dan Gagas, membantu memperbarui situs web, mengelola akun TikTok, serta meningkatkan ulasan positif di Google Review.

Langkah‑langkah digital dan pengalaman langsung berhasil menarik lebih banyak pengunjung, menambah pendapatan sampingan yang membantu menstabilkan usaha. Inovasi ini sejalan dengan tren sejarah industri perak Kotagede yang dimulai sekitar 1900, mencapai puncak kejayaan pada 1930‑1942, dan kemudian mengalami penurunan karena persaingan harga serta biaya produksi yang terus meningkat. Beberapa pengrajin lain di kawasan yang sama juga mencoba diversifikasi, membuka kafe, restoran, atau paket tur untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Meskipun kondisi ekonomi global masih tidak menentu, upaya adaptasi melalui wisata kreatif dan pemanfaatan media sosial memberikan harapan baru bagi industri perak tradisional di Kotagede. Keterlibatan generasi muda dalam mengelola pemasaran digital menunjukkan bahwa warisan kerajinan perak dapat terus hidup, asalkan dilengkapi dengan strategi bisnis yang responsif terhadap fluktuasi harga bahan baku dan perubahan selera pasar.

Dengan memadukan keahlian tangan tradisional dan inovasi layanan pengalaman bagi wisatawan, Salin Silver berharap dapat menstabilkan lapangan kerja, menjaga keberlanjutan produksi perak, serta memperkuat citra Kotagede sebagai destinasi budaya yang tetap relevan di era modern





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